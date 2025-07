Tragédia! Schmuck Andor milliókat adományozott, de saját életmentő kezelésére már nem maradt pénze?

Megosztás itt:

Sokkoló, mi derült ki Schmuck Andor betegsége kapcsán. - írja a BORSONLINE. A csupaszív közéleti személyiség még márciusban, A Nagy Duett színpadán beszélt először az aggasztó egészségügyi állapotáról és arról, hogy életmentő kezelésre van szüksége. Bár azóta legfeljebb csak ködösen beszélt a hogylétéről, a Bors fájdalmas összefüggéseket fedezett fel.

Sorsfordító eredmény: Lehangoló hírek

Az egész ország egy emberként gyászol, a sztárvilág kiemelkedő alakjai is lapunkon keresztül üzenték meg megrökönyödésüket, míg mások közösségi oldalaikon osztottak meg fotókat és emlékeket a közéleti személyiséggel. Sokakat pedig az foglalkoztat: mi történhetett pontosan az utolsó napokban? Megállítható lett volna a tragédia? Nos, ez nem kizárt…

A mindig derűs politikus júniusban sorsdöntő vizsgálatra ment, amely kideríthette, hatásos-e az addig kipróbált, költséges kezelés… Az eredmény pünkösd után érkezett, azt követően így fogalmazott a Borsnak:

Ez az ország nagy focista nemzet, így egy ilyen hasonlattal élnék. Az első félidő után nem állunk fényesen. Ebből a diagnózisból kiindulva azt gondolom, hogy a szünetben össze kell szednünk magunkat, hogy újult erővel fussunk ki a pályára. A végső cél a győzelem – fogalmazott, majd sóhajtva, a legrosszabb eshetőségbe belegondolva, hozzátette: „De addig is gőzerővel dolgozom azon, hogy utána is a Tisztelet Társaságának megfelelő csapata legyen, Barabás Tiborné vezetésével.”

Költséges kezelés segíthetett volna Schmuck Andoron?

Hogy a ködös megfogalmazása mit is jelent, azt most egy neve elhallgatását kérő, közeli barátja tette tisztába lapunknak.

„Pünkösd környékén volt az »eredményváró«, ahol kiderült, hogy a fizetett gyógyszeres kezeléstől valamennyire javult az állapota, és talán ezt kellene folytatni. Úgy tudom, az orvosok azt mondták neki, hogy a folytatás igencsak költséges, és jóformán azonnal, másnap kell fizetni súlyos milliókat, ha jól emlékszem, tízmillió forintot emlegetett. Ez egy nap alatt akkora összeg, aminek az előkerítésére nem volt ideje, lehetősége, segítsége… Így a sikerrel kecsegtető kezelés helyett a TB által támogatott kemoterápiás kezelést választotta” – fogalmazott megtörten a közeli ismerős, aki szerint ez végzetes töréspont lehetett az egyébként mindig optimistának mutatkozó férfi életében.

Tehetős volt vagy sem?

Bár a közvélemény úgy tudta, hogy Schmuck Andor vagyona több mint jelentős, az előbb leírtakat tekintve talán ez csak a látszat volt. Egykori tehetőssége azonban nem kérdés, hiszen tudva levő, hogy a jótékonyság a lételeme volt, elsősorban az idősek védőszentjeként ismerték, aki időt, energiát és pénzt sem sajnálva segítette a rászorulókat. Amije volt is, azt tovább ajándékozta szeretetből. Így, mikor neki lett volna szüksége pénzre, feltehetően nem állhatott rendelkezésére az összeg. S mint mindig adakozó ember, alighanem restellt volna ő pénzt kérni az ismerőseitől.

Külföldi kezelés is szóba jött?

Schmuck Andor A Nagy Duett-beli versenytársa, Aurelio a Borstól tudta meg a tragikus hírt hétfő délután. Alig talált szavakat barátja elvesztése miatt, de annyit elárult, bár Andor a betegségéről nem beszélt sokat nekik, egy luxemburgi utat emlegetett – alighanem külföldi gyógymódok után is érdeklődött.

Bár jókedve látszólag töretlen volt, közeli barátai elismerték, a pünkösdi diagnózis után megtört benne valami, erről árulkodik az iménti nyilatkozata, s az, hogy a Tisztelet Társasága jövőjének bebiztosításán dolgozott.

Kérdőjelek és gyász...

Hogy a végül nem megvalósult önköltséges kezelés célravezető lett volna, vagy külföldön találhatott volna gyógymódot, az már sosem derül ki. Mint ahogy egyelőre a hétfőn nyilvánosságra került halálhír pontos körülményei sem tisztázottak. Bár az első hírek szerint az idegenkezűséget kizárták, sokan azt találgatják, hogy a betegség szövődményei okozták-e a tragédiát vagy valami más történt… A körülmények legalábbis gyanakodásra adnak okot, hiszen ahogy a Bors fényképei is bizonyítják, a helyszínelés meglepően sokáig tartott, a lefoglalt személyes tárgyak között pedig egy kólás üveg is feltűnt és egy rejtélyes doboz is, amiben egyesek szerint talán iratok lehettek. A kérdésekre talán egy nap választ kapunk, de az űr örök marad…

