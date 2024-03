Továbbra sincs felelőse az újbudai óvodában kirobbant pedofilbotránynak + videó

Megosztás itt:

A Gazdagréti Szivárvány óvoda egyik dolgozóját szexuális kényszerítés gyanújával vették őrizetbe február végén. A férfira már korábban is érkezett panasz, az önkormányzat mégsem szüntette meg a munkaviszonyát. Később kiderült, hogy a gyanúsított nevelőanyja a helyi ellenzéki vezetésű önkormányzatnál befolyásos pozíciót tölt be. A szakbizottsági ülésről Szabó Réka számolt be.