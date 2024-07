Továbbra sem tágít a hőség + videó

Mukics Dániel külön felhívta a figyelmet arra, hogy pár perc alatt is akár 70 Celsius fok is lehet egy kocsiban, ezért hogyha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.

Ahogyan az utóbbi években egyre gyakrabban, idén is felhívják mindenkinek a figyelmét a szakemberek, hogy a nyári nap bizony kockázatot is jelent.

Your browser does not support the video tag.