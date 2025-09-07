Továbbra sem meri elárulni Magyar Péter, hogy mit kell titkolniuk a választásokig + videó

Megosztás itt:

"– Ön miért tartja előnyösebbnek a többkulcsos adórendszert.

– Köszönjük szépen Bogi, láttam nagyon jó műsora volt a Hotel Lentulaiban.

– Válaszolna arra a kérdésre, hogy ön miért tartja előnyösebbnek, vagy ön szerint miért jó?

– Én azt tartom előnyösebbnek és a Tisza, hogy adót csökkentünk, 2 millió kettőszázezer embernek, mindenkinek csökken az adója, vagy nem változik, kivéve az 5 milliárd feletti vagyonokat, jó munkát.

– Mik azok a dolgok, amikről nem beszélhetnek a választásokig mert akkor megbuknának, így fogalmazott Tarr Zoltán?

– Köszönjük szépen, köszönjük"