Továbbra sem érhető el a Tisza Párt pénzügyi beszámolója

„A transzparens és kikezdhetetlen működés az első pillanatoktól a TISZA Párt sajátja. Ezt diktálja a tisztesség, ezt írja elő a törvény, és ezt várják a választópolgárok minden politikai szereplőtől Magyarországon” – ezt a szöveget találja az olvasó Magyar Péter szervezetének honlapján. Az oldalon azt is ígérik eredményeik és kiadásaik kapcsán, hogy „mindezeket részletesen a 3. negyedévi beszámolóban ismertetjük, amit várhatóan október végén teszünk közzé.”

Ennek ellenére cikkünk publikálásának idején továbbra sem volt nyilvánosan elérhető a Tisza Párt III. negyedévi beszámolója. Bár Magyar Péter többször is megígérte ezt, mégsem váltotta be ígéretét. Múlt héten több alkalommal is vállalta a beszámoló még a múlt héten történő közzétételét.

