2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Továbbra is várja a Jobbik elszámolásait az ÁSZ

Hír TV

2017. december 23., szombat 07:55, frissítve: szombat 10:24

A szervezet továbbra sem árulta el, hogy jött ki a pártra kiszabott 331 millió forintos gigabírság.

Továbbra is várja az Állami Számvevőszék a dokumentumokat a Jobbiktól a 2010-es kampányelszámolásokkal és a 2017. első félévi plakátkampányával kapcsolatban. A számvevőszék közleményében azt írta: nincs bizonyíték arra, hogy a párt nem fogadott el tiltott vagyoni hozzájárulást.

A Jobbik viszont a számvevőszéktől várja el, hogy megállapításait támassza alá bizonyítékokkal. A gigabírságot kilátásba helyező jelentéstervezet ugyanis csak annyit rögzít, hogy a Jobbik az állami szerv álláspontja szerint 331 millió forinttal olcsóbban bérelt év elején plakátokat a Hír TV-vel azonos tulajdonosi körbe tartozó cégektől. Ám az nem derült ki a dokumentumból, hogy az összeget mi alapján számolták ki.

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