2025. 11. 19. Szerda
Továbbra is rács mögött? – a Kúria hozza meg a végső döntést Gyárfás Tamásról

2025. november 19., szerda 10:30 | Magyar Nemzet
Kúria Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás

A Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás Fenyő-ügyben benyújtott felülvizsgálati indítványának elutasítását kérte a Kúriától – derült ki az ügyészség Magyar Nemzetnek adott válaszából.

Mint írták, „az előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt Gyárfás Tamás és társa ellen folyamatban volt büntetőügyben a jogerős ítélettel szemben a terheltek védői felülvizsgálati indítványt nyújtottak be. A Kúria a felülvizsgálati indítványokat 2025 szeptemberében, illetve 2025 októberében küldte meg a Legfőbb Ügyészségre nyilatkozattétel céljából”.  

Hozzátették:

„a Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás tekintetében a felülvizsgálati indítványt részben törvényben kizártnak találta, másrészt nem találta alaposnak,

ezért indítványozta, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn”.

A végső döntést majd a Kúria hozza meg, ugyanakkor eddig még nincs kitűzve határnap az ügyben – írja a Magyar Nemzet.

 

