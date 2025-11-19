Továbbra is rács mögött? – a Kúria hozza meg a végső döntést Gyárfás Tamásról

Megosztás itt:

Mint írták, „az előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt Gyárfás Tamás és társa ellen folyamatban volt büntetőügyben a jogerős ítélettel szemben a terheltek védői felülvizsgálati indítványt nyújtottak be. A Kúria a felülvizsgálati indítványokat 2025 szeptemberében, illetve 2025 októberében küldte meg a Legfőbb Ügyészségre nyilatkozattétel céljából”.

Hozzátették:

„a Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás tekintetében a felülvizsgálati indítványt részben törvényben kizártnak találta, másrészt nem találta alaposnak,

ezért indítványozta, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn”.

A végső döntést majd a Kúria hozza meg, ugyanakkor eddig még nincs kitűzve határnap az ügyben – írja a Magyar Nemzet.