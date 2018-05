Továbbra is öt ellenzéki frakciója lehet a parlamentnek

Mellár Tamás – belépésével – megmentette a Párbeszéd képviselőcsoportját. A frakció azután került bajba, hogy pénteken a liberális Bősz Anett kilépett, így nem lett volna meg a minimálisan szükséges öt képviselő. Mellár Tamás függetlenként jutott be a parlamentbe az egyik pécsi egyéni körzetből. Most azt mondja, továbbra sem lép be a pártba és nem kell tartania a frakciófegyelmet, ám úgy érezte, hogy az ellenzék egy fontos platformot veszítene el, ha megszűnne az egyik frakció. A Párbeszéd társelnöke korábban a liberálisok lépését úgy értékelte: Fodor Gábort csak a pénz érdekli.

