Továbbra is marad a magas hőmérséklet + videó

Még legalább egy hétig biztosan rekord közeli lesz a hőmérséklet a nappali órákban de valószínűleg az éjszaka is. Nem nagyon hoznak felfrissülést ezek az éjszakák, a legtöbb helyen 20 fok körül vagy a fölött van a minimum hőmérséklet is. A következő napokban az Alföldön nem lesz ritka a 40 fok körüli hőmérséklet, tehát holnap, illetve szombaton 40 akár 41 fok is lehet az országban – mondta Gaál Áron meteorológus, majd hozzátette:

Az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy a légkondíciónáló rendszeres karbantartásának hiánya is egészségügyi kockázatokkal jár.

Sokan a négy fal között, légkondicíónálóval vészelik át a kánikulát. Sokaknál megfázásos, allergiás tünet, de akár kötőhártya-gyulladás és fogfájás is jelentkezhet, illetve ízületi fájdalmak és gyulladások is kialakulhatnak.

