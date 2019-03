Továbbra is kitart a Jobbikkal való együttműködés mellett Karácsony Gergely. A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje arra reagált, hogy a liberális Sermer Ádám aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy a Jobbikot hagyják ki a budapesti összefogásból a szélsőséges megnyilvánulások miatt.

Karácsony azt mondta, már eldőlt, hogy a közös főpolgármester-jelölt a teljes ellenzék támogatását élvezi majd. Úgy fogalmazott, az ellenzék most nem lesz olyan ostoba, hogy megossza a szavazatokat. „Az biztos, hogy a Jobbik támogatja Puzsér Róbertet, független főpolgármester-jelöltet, aki részt vesz az előválasztáson, amelyen én is részt kívánok venni. És bármelyikünk is lesz a győztes, az a teljes ellenzék támogatásával lesz Tarlós István kihívója. Egyébként Sermer Ádám szintén jelezte, hogy ezen az előválasztáson részt fog venni, amennyiben ő szerzi meg a budapestiek támogatását, szerintem szabhat feltételeket az együttműködésről, amennyiben más, például én, akkor a magam politikáját szeretném képviselni” – így a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.