Továbbra is hallgatnak a TISZA Párt képviselői Tarr Zoltán botrányáról + videó

Hiába kampányol Magyar Péter áfacsökkentéssel, a párt gazdasági csoportjának vezetője szerint felelőtlenség lenne nagy áfacsökkentést ígérni. Korábban Petschnig Mária Zita is arról beszélt a párt egyik rendezvényén, hogy amennyiben a pártelnök kitart áfacsökkentési ígérete mellett, akkor a költség-vetési bevételek szinten-tartásához, nem tudja elkerülni az adók növelését. Mindeközben a párt európai parlamenti képviselői mélyen hallgatnak Tarr Zoltán botrányáról.
Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, s az marad a közeljövőben is - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön a prágai védelmi csúcstalálkozón elmondott beszédében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.