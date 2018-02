Továbbra is hallgatnak a képviselők az Elios-ügyről

A Fidesz új választási szlogenjét fordította ki a parlamentben Vona Gábor. A jobbikos miniszterelnök-jelölt napirend előtt kulcskérdésnek nevezte az oktatást, a jelenlegi kormány ugyanis szerintük belebukott az ágazat megreformálásába.

– Hiába van a pulpitusra az írva, hogy Magyarország az első, tudja, mi volt önöknek az első? A saját zsebük. Mennyire szimbolikus az, hogy már nem is a pedagógusok tüntetnek az utcán, vagy a szülők, hanem a gyerekek. És ahelyett, hogy az önök miniszterelnöke, vagy az önök illetékes minisztere, Balog „Superman” Zoltán, aki annyi területet visz egy személyben, mint hat miniszter, ahelyett, hogy ezek az emberek leülnének ezekkel a fiatalokkal, meginnának egy teát, beszélgetnének velük – és még egyet sem kellene velük érteni, csak meghallgatni őket –, ehelyett önök házkutatásokat rendelnek el, és Soros-ügynöknek nevezik ezeket a gyerekeket, ez mennyire szánalmas – szólalt fel Vona Gábor.

Papírból olvasta fel előre megírt válaszát a humán tárca államtitkára.

– Az biztos, hogy a gárdamellény, cirmos cica háromszögben könnyű elveszni – Soltész Miklós érdemben nem válaszolt a felszólalásra, a kormánypropaganda jobbikos paneljei után azt hangoztatta, hogy a Fidesz–KDNP várja az ellenzéki párt csalódott szavazóit.

Az LMP-s Hadházy Ákos a korrupciós ügyek elszámoltatásáról beszélt napirend előtt, miután tegnap az azonnali kérdések órájában nem kapott válaszokat a miniszterelnök vejének csalásgyanús ügyéről.

– A szégyen nem tart örökké, mert amikor meghal az ember, letehetik majd a fiaiknak, unokáiknak, önök is letehetik majd a fiaiknak, unokáiknak. Nem tudom, hogy szégyenérzetük van-e, de büntetés lesz. A következő heteknek az is a tétje, hogy ez a büntetés mikor következik be. Mindent meg fogunk azért tenni, hogy ez minél korábban következzen be, hiszen ez Magyarország érdeke. Az ellopott pénzek hiányoznak valahonnan, az a 3 milliárd forint, amit Tiborcz keresett a LED-lámpás bulin, az elég lenne arra, hogy bölcsődei dolgozóknak megemeljük jelentősen a bérét – mondta az LMP társelnöke.

A kormány nevében válaszoló államtitkár szerint az LMP Brüsszellel játszik össze.

– Ön évekig volt önkormányzati képviselő Szekszárdon, és a közgyűlés már megszavazta az energiahatékonysági pályázat benyújtását. És ha ezt azzal magyarázná, hogy akkor éppen a Fidesz tagja volt, emlékeztetem, hogy az LMP és az MSZP is megszavazta a kezdeményezést. Miért szavazták meg, ha nem értettek vele egyet? Aztán az, hogy most felhozzák ezt a kérdést, egyértelmű bizonyítéka, hogy Brüsszel beavatkozási szándékát akarják önök fölhangosítani – reagált az egyházi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

A KDNP-s Hollik István felszólalására is Soltész Miklós reagált, de míg arról értekezett, hogy az ellenzék lebontaná a kerítést, Hadházy Ákos mögé állt egy felirattal, amin az állt, hogy ő is hazudik. Hasonló szemléltetés miatt korábban már büntetést szabtak ki az ellenzéki képviselőre.