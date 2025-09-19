Továbbra is hallgat Balázs András kirobbant botrányáról Józsefváros vezetése + videó

Megosztás itt:

Szerdán robbant ki a Kétfarkú Kutyapárt 8. kerületi képviselőjelöltjével kapcsolatos botrány. A Hír 8 Extra információi szerint nyilvánosan bántalmazta a MOME egyik hallgatóját, akivel a hírportál szerint viszonyt is folytatott. A sajtóhírek szerint a jelöltnek nem ez volt az egyetlen ügye, nehéz sorsú fiatal roma lányokat is bántalmazhatott. A baloldali politikusok sorban álltak ki az elmúlt időszakban a képviselőjelölt mellett.