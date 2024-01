Továbbra is érvényesek maradnak a BKK bérletek a HÉV és a Volán járatain + videó

Megosztás itt:

Én azt mondom, hogy mi elfogadjuk a VOLÁN a HÉV és a MÁV járatokon a Budapest-bérletet. A budapestiek pedig, a fővárosi önkormányzat fogadja el az országbérletet, a vármegyebérletet a főváros által működtetett összes tömegközlekedési eszközön – mondta Lázár János.

A tárgyalásoknak meg is lett az eredménye. Márciustól ugyanis új megállapodás lép érvénybe a BKK bérleteket illetően. Továbbra is érvényesek maradnak a főváros teljes területén a MÁV, a Volán és a HÉV járatain is.

Sőt márciustól a Pest vármegyére váltott havi bérletet, illetve a havi országbérletet a BKK járatain is elfogadják.

Így a teljes árú bérlet 9500 helyett 8950 forint, a diák bérlet pedig 3450 helyett 945 forint lesz. A 65 év alatti nyugdíjasoknak 5340 forint helyett 1890 forintot kell majd fizetniük. 14 év alatt és 65 év felett pedig továbbra is ingyenes lesz a közlekedés.

A főpolgármester a tarifareformot a saját sikereként élte meg.

Wintermantel Zsolt azonban máshogy vélekedik Karácsony Gergely önmagának hitt sikeréről.

Én nagyon örülök, hogy Karácsony Gergely ezt legalább nem baltázta el, nem aludt bele ahogy szokott és elfogadta a kormány rendkívül kedvező ajánlatát. Ez a budapesti és az agglomerációs utazóközönségnek rendkívül előnyös – mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője, és arra kéri a főpolgármestert, hogy a jövőben nagyobb szerénységgel nyilatkozzon a témában.

Közben Zugló szocialista polgármestere már tovább gondolta a tarifareformot. Horváth Csaba szerint néhány év múlva mindenkinek teljesen ingyenessé kell tenni a közösségi közlekedést a fővárosban.

Vitézy Dávid erre reagálva az Indexnek úgy fogalmazott, nem változott a véleménye Horváth Csaba 2010-es sikertelen főpolgármesteri kampánya óta, akkor is ingyenes BKV-t ígért. Vitézy szerint elsőre ez jól hangzik, de jegybevételek nélkül lehetetlen fejleszteni a közösségi közlekedést.