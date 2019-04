Továbbra is eltartja a Jobbik a náci botrányba belebukó Szávay Istvánt

A bevándorláspártiak csúcsjelöltje kiáll a migránskártyák mellett - így értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy Frans Timmermans szavai szerint az Európai Bizottság elégedett a migránsoknak biztosított bankkártyaprogrammal. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: bebizonyosodott, hogy a migránskártyák alkalmasak a terrorizmus finanszírozására, és egyértelműen veszélyeztetik Európa biztonságát. Megalakult a Hungary Helps ügynökség, amelynek célja a szolidaritás, a keresztény kultúra és a keresztény közösségek védelme, a migráció megelőzése, valamint a magyar érdekek érvényesítése. Az európai parlamenti választás tétje, hogy a bevándorláspártiak győznek, vagy azok az országok - köztük Magyarország -, amelyek szeretnék megállítani a bevándorlást - jelentette ki Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő. Az ellenzéki pártok többsége - a népszerűségi listákat látva - lemondott az EP-választásról, és inkább az őszi önkormányzati választásokra koncentrál - mondta Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1 aktuális csatornán. Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezető-helyettese szerint a migráció elleni akcióterv meghirdetésével egy időben a kormányzat tízezrével telepít Magyarországra gazdasági bevándorlókat. Fidesz: A Jobbik Gyurcsányékat és a Soros-hálózatot megszégyenítő módon támadja a Fidesz bevándorláspolitikáját és tudatosan összemossa a szomszédos országokból Magyarországra érkező ideiglenes munkavállalókat. A magyar kormány nemet mond az antiszemitizmusra, elítél minden antiszemita cselekedetet - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter. A Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom listáját az európai parlamenti választásra. Az új uniós adatvédelmi előírások miatt módosulnak ugyan a vásárlók könyvével kapcsolatos szabályok, azonban nem kell kicserélni őket az üzletekben - hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Járulékos költségekről, visszaosztott tízmilliókról, Ujhelyi István, Botka László és a Szeviép-vezérek gyümölcsöző együttműködéséről vallott a PestiSrácok.hu-nak Bereczky István vállalkozó. Bereczky közölte: sokszor volt fültanúja annak, hogy Baranyi Sándor és Pistrui László tulajdonosok Ujhelyivel egyeztetnek, miközben Baranyi a közös üzleteikből kért vissza fekete pénzeket arra hivatkozva, hogy a „járulékos költségeket” meg kell fizetnie. A kormány azt szeretné elérni, hogy Magyarország minél nagyobb arányban részesedjen a digitalizáció előnyeiből - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Miközben a kormány 500 milliárd forintot éget el a teljesen szükségtelen Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére, a magyar közutak és a vasúthálózat állapota válságos. A kormány évente alig 500 km utat újít fel, ez semmire nem elég - közölte az LMP. A Fidesz, ahogy eddig is, a május 26-ai európai parlamenti választások után is azért dolgozik majd, hogy a magyar emberek érdekeit érvényesítse az Európai Unióban - mondta Novák Katalin államtitkár. Fontos, hogy a diákok elkötelezettek legyenek a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem ügye mellett - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár. A Mol Nyrt. bruttó 5 forinttal emelte a 95-ös benzin és bruttó 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Több szempontból fejlesztették, így hatékonyabbá vált a hétfőn beüzemelt országos jégkármérséklő-rendszer - mondta Darabos Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatója. Életre kelnek a húsvéti hagyományok Ópusztaszeren - tájékoztatta Kodácz Csengele, az intézmény marketing vezetője. Súlyos bántalmazás történhetett a Baranya megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény mozsgói otthonában - mondta Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Az EU állampolgárainak többsége szerint meg kell őrizni Európa keresztény kultúráját és hagyományait - derül ki a Századvég kutatásából. Öt éven belül újjáépítjük a párizsi Notre-Dame székesegyházat - mondta Emmanuel Macron francia elnök. Ezerháromszáz normandiai tölgyet ajánlott fel a Groupama biztosító, Franciaország harmadik legnagyobb magán erdőtulajdonosa a Notre-Dame tetőszerkezetének helyreállításához. Kiegészítő tűzvédelmi ellenőrzések zajlanak a lengyelországi műemléképületekben - közölte Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszter, aki szerint mindenekelőtt a régi templomokban áll fenn fokozott tűzveszély. Az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke, Mezei János megegyezést írt alá szerdán Vincze Loránttal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselőjelöltjével a jelölt támogatásáról, illetve az MPP céljainak a megjelenítéséről. Kétszáznál több környezetvédelmi tiltakozót vett őrizetbe a londoni rendőrség a brit fővárosban második napja tartó demonstrációk helyszínein. A demonstrációk százezreket érintő, komoly fennakadásokat okoznak a londoni tömegközlekedésben. A török kormánypárt a helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítését és a voksolás megismétlését kérelmezte a Legfőbb Választási Tanácsnál. Kiutasítják Izraelből a Human Rights Watch jogvédő szervezet helyi vezetőjét. Az iráni parlament terrorizmust támogató kormánynak nyilvánította az Egyesült Államok vezetését. Szíria és Irán szerint az Egyesült Államok gazdasági terrorizmust folytat azon országokkal szemben, amelyek véleménye eltér az övétől. Konzervatív párt nyerte a tartományi választást a kanadai Albertában. Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Kivu-tavon, eddig három halottat találtak, mintegy 150-en eltűntek. Terrorizmus miatt 138 embert börtönbüntetésre ítéltek Bahreinben, közülük 69-et életfogytiglanra. Névtelen bombafenyegetés miatt 14 bírósági épületet kellett kiüríteni Szentpéterváron. Csaknem 13 500 éves sírt tártak fel a dél-kínai Kuangtung tartományban, a sírban egy guggoló pózban elhelyezett női holttestre bukkantak a régészek. Felgyújtotta saját lakását, majd agyonszúrt az égő házból menekülő öt lakót, és 13-at megsebesített egy férfi Dél-Koreában. Akihito japán császár és Micsiko császárné megkezdte az április végére tervezett uralkodóváltáshoz kapcsolódó rítusok elvégzését. Kamionbaleset miatt torlódik a forgalom az M1-esen Győrnél Budapest felé. Változik a közösségi közlekedési rendje a húsvéti hétvégén: a MÁV, a Volánbusz és a Budapesti Közlekedési Központ egyes járatai is módosított menetrend szerint közlekednek. Országos razziát indított húsvét előtt az adóhivatal. Több mint 63 kilónyi nyers borostyánt találtak egy belépő autóban elrejtve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a tiszabecsi ukrán-magyar határállomáson. Felrobbant egy kazán egy családi ház alagsorában a győri Csalogány utcában, a ház két lakója még időben el tudta hagyni az épületet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsít a rendőrség 14 férfit és 6 nőt Nógrád megyében, a nyomozás adatai szerint Szlovákiában is árusított a bűnszervezet. Az egyes után párosban is sikerrel vette az első fordulót Fucsovics Márton a monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán. Balázs Attila bejutott a nyolcaddöntőbe tuniszi salakpályás férfi challenger-tenisztornán. Női kosárlabda NB I: Atomerőmű KSC Szekszárd - NKE-FCSM Csata 67:61 A magyar futsalválogatott kedden 5:2-re legyőzte Svédországot a négycsapatos poreci felkészülési torna utolsó fordulójában. A MOL Vidi FC 1:0-ra legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén. A szezon végén távozik posztjáról Dárdai Pál, a Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzője.