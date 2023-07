Megosztás itt:

Hétfőn is tombolt a hőség, a csúcshőmérséklet a következő napokban is elérheti a 38 fokot. A napszúrás és a hőguta kockázata is megnőtt, de a kiszáradás veszélyére is figyelni kell. Mindez megfelelő folyadék pótlással megelőzhető.

A hőség a következő napokban fokozódik. Enyhülés legkorábban csak a jövőhét közepétől várható.