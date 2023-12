Megosztás itt:

A Budapesti Közlekedési központ közleménye szerint: sikerült megállapodásra jutni a közlekedési tárcával, így a Budapest Bérlet továbbra is az eddig megszokott módon érvényes a vonatokon, az elővárosi vasúton és az agglomerációs, úgynevezett kék buszokon. Ezekre továbbra is lehet jegyet venni például a Budapest Go alkalmazásban.

Az üzemeltetők közötti korábbi megállapodás január elsejével lejár, és új egyezség hiányában megszűnt volna az eddig megszokott tarifarendszer.