Megosztás itt:

Cseh Katalin után Bedő Dávid, a Sokszínű Magyarországért Frakcióvezető-helyettese több városba is ellátogatott, ahol azokkal a képviselőkkel egyeztetett, akik részt vettek a magyar gyermekvédelmi törvény elleni akcióban is. Közben az Európai Parlament is csatlakozik a magyar kormánnyal szemben benyújtott brüsszeli keresethez.