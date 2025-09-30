Továbbra is a bulinegyed és a kocsmák tulajdonosai mellett áll ki Erzsébetváros baloldali vezetése + videó

Megosztás itt:

Parázs hangulatban telt a hetedik kerületi testületi ülés. A képviselőket azért hívták össze, hogy döntsenek Frölich Róbert országos főrabbi és a MAZSIHISZ vezetőjének elképzeléséről. A két vezető ugyanis azt szeretné, ha Belső-Erzsébetváros zsidónegyede kiválna a városrészből. Mivel az ott élőknek elegük lett az áldatlan állapotokból.

Az erzsébetvárosi baloldal hat éve azzal nyerte meg a választást, hogy csendet, rendet és éjszakai zárórát fognak bevezetni azonban Niedermüller Péterék átverték Erzsébetváros lakóit - jelentette ki a kerület Fideszes önkormányzati képviselője.