Továbbképzés Paks 2 szakembereinek

A Paksi önkormányzat és a campus vezetői szerdán írták alá a megállapodást.

A három szemeszter végén a hallgatók atomenergetikai szakjogász és atomenergetikai jogi szakokleveles tanácsadó képesítést szerezhetnek.

„Ez a képzés már elindult szeptemberben – nyilatkozta Barnabás István, Paks alpolgármestere. – A hallgatók egy jó része paksi lakos, többeket is ismerünk, úgy hogy mi teljes mellszélességgel támogatjuk ezt a képzést.”

A képzés egyedülálló az országban, jelenleg 40 hallgató van. Az egyetem azt tervezi, hogy a jogi mellett más karokon is indul hasonló speciális, kifejezetten az atomenergiával kapcsolatos szakemberképzés.

„Nagyon örülünk annak, hogy úgyszólván elsőként a jogi karunk írt alá ilyen megállapodást, és egészen bizonyos vagyok abban, hogy ez működni is fog – véli Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora. – Nagyon fontos az, hogy az együttműködési megállapodások között, mögött legyen egy valós tartalom és azt gondolom, hogy ebben az esetben az együttműködő felek ezt garantálják.”

A képzés önköltséges, félévenként 160 ezer forintba kerül. Az oktatás nagy része Pécsett zajlik, de lesznek kihelyezett órák a paksi önkormányzatnál, illetve az atomerőműben is.

„A speciális oktatás három elemre épül – árulta el Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának rektora. – Egyrészt azon ismeretek, amelyek a Pécsi Tudományegyetem jogi kara tud biztosítani, de szükség van külső szakemberekre is. Hadd mondjam azt nem kevés büszkeséggel, hogy Süli János miniszter is elfogadta felkérésünket, és az oktatók között üdvözölhetjük, és külföldi kollégák is bevonásra kerülnek. Orosz szakemberek fognak a képzésben közreműködni. Már most decemberben is várjuk őket előadásra.”

A megállapodás értelmében a szakképzés mellett az egyetem oktatói a paksi önkormányzat dolgozóinak egy alapfokú jogi ismereteket tartalmazó kiadványt készítenek, illetve előadásokat, konzultációkat is tartanak.