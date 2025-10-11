További könnyítések érkeznek az Otthon Start hitelprogramban + videó
Megosztás itt:
2025. október 11., szombat 12:20
| Hír TV
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta: a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik. A jövőben pedig a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A legnagyobb olasz kormánypárt továbbá fellépne az iszlám szeparatizmus ellen is, emellett fokozottan ellenőriznék a mecsetek finanszírozását. A jobboldal azt várja a muszlimoktól, hogy tartsák tiszteletben az ország törvényeit.