További főszereplője is van az ukrán kémbotránynak

A lap közlése szerint, kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök és a Tisza Párt jelenlegi szakértője rendszeres kapcsolatot tartott fenn az ukrán állampolgárságú Holló Istvánnal, akit a magyar hatóságok a napokban kémkedés miatt letartóztattak. Azt nyilvánosan Ruszin-Szendi is elmondta, hogy ismeri Hollót.

– Ruszin-Szendi nem csak Hollóval, hanem Wéber János fegyverkereskedelemből milliárdossá lett nagyvállalkozóval is jó kapcsolatot ápol.

– Miután leváltották a vezérkari főnök pozíciójáról, Ruszin-Szendi Romuluszt Wéber János köre arra próbálta rávenni, hogy alapítson idehaza egy jobboldali pártot. Az előkészületek 2023 végén meg is kezdődtek.

– A pártalapítás folyamatát azonban megszakította, hogy a 2024 elején színre lépő Magyar Péter népszerűsége gyorsan nőtt, végül Ruszin-Szendi tavaly novemberben megkereste a Tisza vezérét. Vagyis nem Magyar vette fel a volt vezérkari főnököt, hanem Ruszin-Szendi ment a párthoz, ráadásul pénzt is vitt magával. A kapcsolatfelvételt Wéber János és Holló István is támogatta.

– Ruszin-Szendi 2025 elején hivatalosan a Tisza szakértője lett, és hamar munkához látott: már ő is tevékenyen részt vett abban az akcióban, amelyben a honvédelmi miniszter egy beszédfoszlányát próbálták Magyarék a kormány „őszödi beszédeként” és valamilyen háborús szándék leleplezéseként eladni.

– Magyarék rövid úton kudarcba fulladt lejáratási célú akciójának másnapján az ukrán védelmi szolgálat azt állította, hogy elfogott két magyar kémet Kárpátalján.

– Az itthon letartóztatásban lévő Holló István mellett komoly szerepe volt a Magyarországon zajló ukrán befolyásolási törekvésekben a tavaly ősszel kémkedés miatt kiutasított Tseber Rolandnak is.

– Tseber szervezte Magyar tavalyi ukrajnai útját, emellett jó kapcsolatot ápol Mykola Smetankával. A férfi egy cseh üzletember, akivel Wéber János és Ruszin-Szendi Romulusz többször találkozott Csehországban.

– Miután Tsebert kémkedés miatt kitiltották Magyarországról, Mykola Smetanka vette át az ukrán férfi európai ügyeinek intézését.

A kémbotránnyal és a szereplőkkel kapcsolatos különböző információk összerendezéséből több figyelemre méltó mozzanat is kirajzolódik, például az, hogy Wéber János mindenütt felbukkan: Ruszin-Szendinél, valamint az Ukrajnának kémkedő Hollónál és Tsebernél is. Ezek után talán nem mellékes, hogy ki is ő.

Az elmúlt évek sajtóinformációi és cégügyei vérbeli baloldali milliárdosként írják le Wéber Jánost. Az 1956-ban született férfi előbb a rendőrség terrorelhárító egységénél szolgált, később vállalkozó lett, majd megannyi ponton került kapcsolatba a szocialista párttal és az MSZP vezette kormányokkal.

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán, IDE kattintva olvasható.