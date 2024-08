További budapesti fürdőket zárhatnak be

Megosztás itt:

Amit hozzá nem értéssel el lehet követni egy területen, azt a BGYH vezetése mind véghez vitte az elmúlt években – emelte ki Szőke László, aki elmondta:

2020-ban, miután Karácsony Gergely és a baloldal átvette a főváros vezetését, számos hozzáértő személyt távolítottak el a gyógyfürdőket üzemeltető fővárosi cég éléről.

Felduzzasztották a központot, lelassították az ügymenetet, később nyitják és korábban zárják a fürdőket. Amikor 2010-ben átvettük a fürdőket, akkor mínusz 600 millió forint volt az éves eredmény, 2020-ra pedig sikerült 4,3 milliárd forintos nyereséget elérnie a cégnek. Ha akár új vezetéssel is, de változatlan módon viszik tovább a fürdőket, akkor ez ma is egy nagyon jól prosperáló cég lenne. Most is pozitív már a BGYH szaldója, de az eredmény messze elmarad a 2019-es évnek az eredményétől reálértékben, miközben a nagy vidéki fürdők rekordokat döntenek – jelentette ki Szőke.

A politikus hozzátette: hatalmas probléma, hogy 2020 után megállt a fürdők fejlesztése, a főváros pedig elkezdte elvonni a BGYH profitját, így pedig a fővárosi cégnek önereje sem maradt a fejlesztések elindításához.

Ahhoz, hogy egy cég jól menjen, két dolog kell. Az egyik a jelentős béremelés, a másik pedig a folyamatos fejlesztés. Mi korábban 2014-től egészen 2019-ig minden évben önerőből egy-egy fürdőt kompletten felújítottunk vagy újranyitottunk. Ennek köszönhetően a bevételeink 5,5 milliárdról 18,5 milliárdra nőttek – mondta el Szőke László, aki szerint a folyamatos fejlesztések eredményeként egy pozitív önmagát gerjesztő folyamat alakult ki, ugyanis egyre többen jártak fürdőbe, egyre több lett a bevétel, így pedig volt fedezet a fürdők további fejlesztésére és újranyitására. Ez annak is volt köszönhető, hogy a főváros a fürdőkből származó nyereség jó részét a BHGY-nál hagyta. Például 2019-ben a 4,3 milliárd forintos profitból a főváros mindössze 700 milliót vont el. Ennek eredményeként nem volt szükség érdemi jegyáremelésekre sem.

A nagy fürdőkben 2019 óta jó 170-180 százalékos belépőjegy-áremelések voltak, amit ugyan a külföldiek meg tudnak fizetni, de sok budapesti nem

– emelte ki Szőke, aki a lapunk kérdésére válaszolva elmondta, az elmúlt években elsősorban a kispénzű budapestiek fürdőit zárta be a főváros.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Szőke László elmondta, ha a jelenlegi vezetés marad mind a fővárosban, mind a gyógyfürdőket üzemeltető cégnél, akkor folytatódhat a budapesti fürdők bezárása. Különösen nagy veszélyben vannak a kisebb, nem nyereséges fürdők.

Jelenleg a három óbudai fürdőt, vagyis a pünkösdfürdőit, a Rómait és a csillaghegyit fenyegeti a bezárás veszélye. Csillaghegy állandó fürdő, a Római és a pünkösdfürdői pedig csak nyári strand. De a pünkösdfürdőit a kis mérete miatt nagyon nehéz nyereségesen üzemeltetni. Mindhárom fürdőnél az a gond, hogy hideg a forrásvíz, és sokba kerül a felmelegítése. Nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy valamelyik óbudai fürdő bezárására fog nemsokára sor kerülni »statikai problémák miatt«, ha marad a jelenlegi vezetés

– emelte ki Szőke László aki szerint olyan fővárosi vezetésre van szükség a budapesti fürdők felvirágoztatásához, amely otthagyja a nyereséget. A BGYH ugyanis annak ellenére, hogy önkormányzati cég, továbbra is piaci alapon működik, éppen ezért nagy mozgásteret kellene adni neki.

