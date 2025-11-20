További 135 milliárd eurót utalna Ukrajnának Ursula von der Leyen + videó

A drogellenes harc jegyében újabb ellenőrzésekre számíthatnak a szórakozóhelyek - közölte a rendőrség. Nemrég egy fővárosi klubban razziáztak az egyenruhások, ahol 16 ember szervezetében mutattak ki illegális bódítószert.
Újabb 3 milliárd forinttal folytatódnak a kórházi fejlesztések Magyarországon - jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter kifejtette: több településen is megújulhatnak az egészségügyi intézmények.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.