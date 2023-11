Tovább töpreng az MSZP, hogy támogassák-e Karácsony Gergelyt + videó

Megosztás itt:

"A Gergő mögül elment a támogatás az utóbbi hónapokban" - így hátrált ki Karácsony Gergely mögül a DK az előválasztáson. A DK elnöke azóta többször hangoztatta: nem automatikus az, hogy a párt támogatni fogja Karácsony főpolgármesteri újraindulását 2024-ben.

Legutóbb Molnár Csaba, a párt EP-képviselője közölte, hogy még nem döntöttek Karácsony támogatásáról.

"Nem látom azt, hogy kiben van egyébként ambíció, hogy elinduljon egy ilyenen rajtam kívül. Senkiben. Ezt csak úgy finoman jegyzem meg"

- ezt Karácsony Gergely nyilatkozta pár nappal ezelőtt a Magyar Hangnak.

"A Jobbik 2019-ben sem támogatott, akkor sem voltak benne az együttműködésben, kerületi szinten talán igen. Tudomásul veszem ezt a döntést." -így reagált a főpolgármester arra, hogy a Jobbik már biztosan nem benne látja Budapest jövőjét.

Ráadásul Karácsony Gergely legfőbb szövetségese is látszólag elbizonytalanodott. Korábban az MSZP azt mondta: feltételekkel áll be a jelenlegi városvezető mögé. Kunhalmi Ágnes egy háttérbeszélgetésen viszont most már azt mondta:

"Hivatalos döntésünk még nincs Karácsony Gergelyről.”

Karácsony Gergely pozícióját tovább gyengíti az is, hogy erre a hétre össze kellett volna állnia az általa megálmodott budapesti összefogásnak. Azonban ez nem történt meg. Most azzal védekezett, hogy ő őszre ígérte az összeborulást, és még ősz van.