Tovább terjeszkedik Floridában Karácsony Gergely kedvenc cégvezetője

Olyan dokumentumokat szerzett meg a Metropol , amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a fővárosi közműholding, a szemétszállítás, a FŐTÁV, a temetkezés és a kertészet csúcsvezetőjéhez és családjához, mondhatni dől a pénz. A birtokunkba került adóbevallási iratokból kiderült, hogy a már korábban megvett floridiai luxuslakás, és egy szigeten található birtoka mellé néhány hónapja egy luxus kondomíniumot is vásárolt magának a Mártha-klán, amit ezúttal a cégvezér édesanyjának a nevére írattak.

Megpróbálta eltüntetni az újabb vásárlás nyomait

A Metropol a megszerzett iratokban azt látja, hogy a Gyurcsány-fiókának „becézett” cégvezér egy közjegyzői meghatalmazással bonyolította le az adásvételt, 71 éves édesanyjának ki sem kellett utaznia Floridába. Egyszóval Mártha Imre intézett mindent.

Két fürdőszobás luxuslakást újított be

A dokumentumok és fotók szerint a fővárosi közművezér ismét az amerikai milliárdosok kedvenc nyaralóhelyén, a floridai Naplesben vásárolt meg egy fényűző ingatlant, ezúttal egy kétemeletes, két fürdőszobás, magánparkolós luxuslakást. A Metropol által megkérdezett szakértők szerint az ingatlan értéke 500-700 ezer dollárra tehető.

A lakáshoz medence, teniszpálya és egy privát golfklub is tartozik. Az ingatlan remek helyen fekszik, pár percnyi autóútra található a luxusüzletekkel teli belvárostól, valamint a Mexikói-öböl partján fekvő fehérhomokos strandoktól. Márthának nemcsak az ingatlan megvásárlásakor kellett mélyen a zsebébe nyúlnia, hiszen az újonnan megszerzett floridai lakásnak csak a közös költsége is félmillió forint kiadást jelent. A megkérdezett floridai ingatlanszakértők szerint az értéke évente akár 10-15 százalékot is emelkedhet és könnyen bérbeadható.

Az újonnan megszerzett luxusingatlan közelében található a Naples National Golf Club, ahova az egyszer beiratkozási díj 150 000 dollár, azaz kb. 50 millió forint.

Sorra veszi az ingatlanokat Floridában

A közművezér otthon érzi magát Floridában, egy évvel ezelőtt itt jegyezte el nála 20 évvel fiatalabb barátnőjét egy 10 millió forintot érő gyémántgyűrűvel. Mártha szinte már hazajár a napfényes amerikai államba, ahol immáron három luxusingatlan is rendelkezésére áll.

Korábban ugyancsak a Metropol derítette ki, hogy Mártha először egy Sandpiper Bay Club nevet viselő, luxusingatlan szerzett meg magának Naples-ben, amihez magánkikötő, medence és privát klub is tartozik.

Ezt követően egy hatalmas birtokot vásárolt magának egy olyan magánszigeten amelyik a Mexikói-öböl kijáratánál fekszik. Ez azért növeli az értékét mert a magánjachtokkal könnyen ki lehet jutni a nyílt tengerre.

Az óceánparti ingatlan egy mesterséges sziget legtávolabbi sarkán található, így az átlagnál sokkal nagyobb jacht-kikötő építhető hozzá.

Csak a kiváltságosak engedhetik meg maguknak, hogy a floridai Naples városban vásároljanak ingatlant. A statisztikák szerint ez az Egyesült Államok leggazdagabb városa, ahol az egy főre jutó milliomosok száma a legmagasabb az egész országban.

Naples azonban nemcsak a milliárdosok, hanem az A-listás celebek és befolyásos politikusok kedvenc búvóhelye is. Ennek megfelelően az ingatlanok átlagára is jóval magasabb itt, így sikerül elkerülni, hogy kevésbé tehetősek a városba költözzenek.

A statisztikák szerint az Egyesült Államok egyik leggazdagabb városa Naples, ahol az egy főre jutó jövedelem a hatodik legmagasabb, az egy főre jutó milliomosok száma pedig a legmagasabb egész Amerikában.

Naples azért is népszerű a milliárdosok körében, mert 93 százalékban fehérek lakják, mindössze 7 százalék az afroamerikaiak aránya. Kimondatlanul ez is szempont a luxusingatlanok megvásárlói számára.