Tovább terjeng a Széchy Tamást ért vádak miatti botrányos ügy

Hosszú Katinka a közösségi oldalán reagált a Széchy-botrányra, aminek egy frissen megjelent könyv volt a katalizátora. Volt tanítványok, köztiszteletben álló szaktekintélyek, a magyar úszó válogatott jelenlegi és korábbi szövetségi kapitányai, Sós Csaba, Hargitay András és Tóth Ákos írtak könyvet májusban Széchy Tamás munkásságáról és életéről. A mű megjelenése után többen sérelmezték, hogy az öt olimpiai bajnok úszót (Wladár Sándor, Szabó József, Darnyi Tamás, Rózsa Norbert, Czene Attila) is kinevelő Széchy „sötét oldaláról” nem írtak.

Az korábban is ismert volt, hogy a 2004-ben elhunyt Széchy mai szemmel feltétlenül kifogásolható módszereket alkalmazott, amelynek része volt akár a fizikai erőszak is. A legújabb vádak azonban már pedofíliáról szólnak, és már olyan áldozat is akadt, aki nevét és arcát vállalva mesélte el, hogy mit tett vele gyerekkorában Széchy.

A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnöke, Wladár Sándor felállított egy vizsgálóbizottságot, hogy kivizsgálják a történteket. Hosszú Katinka szerint ez azonban nem elég.

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő korábban többször is élesen bírálta a MÚSZ-t, amiért az általa gyermekabúzussal, gyermekzaklatással, torz edzői magatartással jellemzett Széchy Tamás nevét népszerűsítette, akár az országos bajnokságot is róla elnevezve. Hosszú Katinka nemrég elhatárolódott a Széchy-botrányt feltételezhetően önös érdekekből is felhasználó Batházi Tamástól, most azonban konkrét javaslatokat – vagy ha úgy tetszik: követeléseket – is megfogalmazott az ügyben.

Hosszú úgy véli, hogy a MÚSZ jelenlegi gyermekvédelmi struktúrája nem képes megvédeni az érintett fiatalokat, az edzők nem kapnak megfelelő iránymutatást a határokról és a szövetség a mai napig példaként tekint Széchy Tamásra, akinek a munkásságát erkölcsi kérdések árnyékolják be. Éppen ezért Hosszú Katinka lényegében kitörölné Széchy Tamás nevét, a róla megjelent könyv újragondolását és a nevét viselő uszoda elnevezésének a felülvizsgálatát követeli. Egyúttal bocsánatkérést és felelősségvállalást sürget a MÚSZ vezetőitől, akik népszerűsítették Széchy munkásságát.

