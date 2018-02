Tovább rongálják a Jobbik plakátjait

Több helyszínen is többnyire mésszel takarják el a „Mi győzünk, Ti nyertek” feliratokhoz kapcsolódó üzeneteket. Tavaly ősszel is történtek hasonló esetek, akkor fidelitasos önkéntesek és nyugdíjas kommandók rongálták meg a kormányt kritizáló utcai hirdetéseket. Volt arra is példa, hogy egy fideszes alpolgármester is beszállt a plakátok lefestésébe.

Minden korábbinál nagyobb plakátkampányt indított a Jobbik – ezt a párt szóvivője jelentette be Óbudán, éppen két óriásplakátjuk előtt pár napja. Jakab Péter elmondása szerint az április 8-i választásig 4000 óriásplakáton, 800 hirdetőoszlopon és 300 úgynevezett citylighton lesznek láthatók üzeneteik.

Jakab Péter a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, hogy piaci alapon bérlik a felületeket, az egész akció pedig annyiba kerül nagyságrendileg, mint a kampánytámogatásuk fele. Bővebben>>>