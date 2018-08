Tovább nőtt a Fidesz támogatottsága

Az elmúlt hónapokban – a választások óta folyamatosan – 33 százaléknyian támogatták a Fideszt, most 35 százalék sorakozik fel mögéjük.

A Jobbik visszaesése megállt: akárcsak júliusban, most is tízszázalékos a Snei­der Tamás vezette párt. A szocialisták is tartják szavazótáboruk méretét, augusztusban is hat százalékon állnak. A Demokratikus Koalíció a múltkor öt, most négy százalékot ért el.

Az LMP-nek változatlan a támogatottsága, a választókorúak három százalékára számíthat. Ugyanekkora a Kétfarkú Kutya párt tábora is, a Momentum kettő, a Párbeszéd egyszázalékos. A pártot nem választók aránya pedig 35 százalék a kutatás szerint.

(Hír TV, Magyar Idők)