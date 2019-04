Tovább nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága márciusban

Az Európai Bizottság a magyar kormány kérdésére adott válaszában beismerte, valóban kapott pénzzel feltöltött kártyát a szír terrorista - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Dömötör Csaba azt mondta: az uniós adófizetők pénzéből finanszírozott program keretében - amelyet, mint kiderült, a terroristák is kihasználnak -, a hivatalos összesítés szerint, csak januárban 60 ezren kaptak pénzt ilyen kártyára. A Fidesz sürgősen választ vár arra a kérdésre, hány terroristagyanús személynek adott „migránskártyát” Brüsszel - közölte Deutsch Tamás, a párt európai parlamenti képviselője. Az Országgyűlés ma szavaz a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról. Az Országgyűlés várhatóan utolsó ülését tartja ma és kedden a május 26-ára kitűzött európai parlamenti választás előtt. A képviselők a kétnapos ülésen tizenhét javaslatról döntenek, köztük a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról is. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is pályázhatnak bölcsődei és óvodai konyhák megújítására az önkormányzatok - közölte Varga Mihály. A pénzügyminiszter közölte: a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, hogy a gyerekek korszerűbb környezetben, jobb minőségű, egészségesebb ételeket kapjanak. Négy év alatt több mint 13 milliárd forintból teljesen megújul Magyarország legnagyobb temploma, az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház. A független Trencsényi Imre nyerte a polgármester-választást Ibrányban. Az exit poll-felmérések eredménye szerint Volodmir Zelenszkij humorista és Petro Porosenko jelenlegi államfő jutnak be az ukrajnai elnökválasztás második fordulójába. Az Európai Unió 730 ezer, a Földközi-tengeren bajba jutott migráns kimentésében segédkezett 2015 óta - írta az Európai Bizottság adataira hivatkozva a német média. Emmanuel Macron jelenlegi és Nicolas Sarkozy volt francia államfő együtt emlékezett meg az ellenállókról, akik a második világháborúban a francia Alpokban felvették a harcot náci katonákkal és a Vichy-kormány milicistáival. Lezuhant egy kisrepülő Németország déli részén, a balesetben hárman meghaltak. A vidéki Spanyolország elnéptelenedése ellen tiltakozók tömege vonult utcára Madridban. Tizennégymilliárd forint értékű kábítószert foglalt le a hatóság Ukrajnában, a kijevi járásban - közölte az ukrán rendőrség. Két ember életét vesztette egy szavazóhelyiségben kezdődött lövöldözésben a Törökország középső részén található Malatyában - közölte a DHA török hírügynökség. Mozgó teherautójáról ugrasztott le embercsempész sofőr illegális migránsokat Észak-Macedóniában, egyikük meghalt, hatan súlyosan megsérültek. Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik rajtaütést túlélte - közölték helyi tisztségviselők. A katari emír a nyitóülés után azonnal otthagyta az Arab Liga éves csúcstalálkozóját és el is utazott Tuniszból - Tamím bin Hamad ász-Száni sejk nem indokolta távozását. Észak-Korea súlyos terrortámadásnak minősítette a február végi betörést madridi nagykövetségére az incidensre vonatkozó első hivatalos nyilatkozatában. Öt rakétát lőttek ki Gázából Izraelre, a zsidó állam válaszul tankokkal lőtte a Hamász szélsőséges palesztin szervezet katonai állásait - közölte az izraeli hadsereg. Nagykövetségének átköltöztetése helyett csupán kereskedelmi képviseletet nyitott Brazília Jeruzsálemben a dél-amerikai ország elnöke, Jair Bolsonaro izraeli látogatása során. Legalább 25-en meghaltak és 400-an megsérültek Nepálban egy viharban. Rendkívüli állapotot hirdetett ki Huzisztán, Irán délkeleti tartománya árvízveszély miatt. Letartóztattak egy ENSZ-tisztviselőt egy terrorellenes nyomozás keretében Tunéziában - közölte a TAP tunéziai állami hírügynökség. Egy alaszkai szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump elnök rendeletét az olaj-, és gázkitermelés engedélyezésére az Északi-Jeges-tenger térségében és visszaállította az előző elnök, Barack Obama által életbe léptetett tiltást. Az Egyesült Államok befejezi a pénzügyi segítségnyújtást El Salvadornak, Guatemalának és Hondurasnak - közölte az amerikai külügyminisztérium. Lövöldözés tört ki egy Los Angeles-i ruhaboltnál. Az esetben meghalt Nipsey Hussle rapper; ketten megsérültek. Öt év után először helyhatósági választásokat tartottak Líbiában öt közösségben, ahol a részvételi arány 38 százalékos volt. Megsemmisítette egy brazil bíró egy másik bíró előző napi döntését, amely megtiltotta a fegyveres erőknek Brazíliában, hogy megünnepeljék az 1964. március 31-ei katonai puccs ötvenötödik évfordulóját. Legkevesebb húsz ember meghalt, amikor menet közben kigyulladt egy távolsági busz a perui fővárosban, Limában. Holttestet találtak a tűzoltók Izsákon, miközben az egyik utcában a lángra kapott nádast és avart oltották – közölte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Holttestet találtak a tűzoltók Pakson, egy kiégett házban - közölte a katasztrófavédelem. A gyanú szerint ittasan, kábítószer hatása alatt gázolt el egy gyalogost Szeged-Szőregen egy tiszaszigeti férfi, aki a baleset után elhajtott a helyszínről, a férfit egy óra alatt elfogták – közölte a rendőrség. Három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze a 84-es főút 106-os kilométerénél, Sopronkövesd térségében. Elsüllyedt egy tolóhajó a Dunán Százhalombattánál – jelentette a katasztrófavédelem. Korszerű mentőhelikopterek állnak szolgálatba hétfőn Szentesen, Debrecenben és Budaörsön - közölte a rendőrség. Női vízilabda Európa Kupa: Magyarország - Olaszország 13:11 Jégkorong Erste Liga: A Ferencváros a döntő negyedik mérkőzésén 3:2-re győzött Csíkszeredán. Férfi kézilabda EHF Kupa: Grundfos Tatabánya KC - Eurofarm Rabotnik (macedón) 30:27 Kárpáti Petra ezüstérmet szerzett a tanulásban akadályozott nők kategóriájában a spanyolországi Guadalajarában rendezett karate Európa-bajnokságon. Mindkét magyar induló, Bragmayer Zsanett és Kovács Zsófia is az első tízben végzett a triatlonosok világkupa-sorozatának idei harmadik állomásán az új-zélandi New Plymouth-ban. Németh Krisztián három góllal segítette győzelemhez a Sporting Kansas Cityt a vendég Montreal Impact ellen az észak-amerikai labdarúgóliga játéknapján.