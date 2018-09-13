2018. szeptember 13.,
csütörtök, Kornél napja

Tovább küzd az igazáért a magyar kormány

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2018. szeptember 13., csütörtök 17:00, frissítve: csütörtök 17:34

Tovább küzd az igazáért a magyar kormány a Sargentini-jelentés elfogadása után. Mi a következő lépés? Vendégünk Dömötör Csaba államtitkár.

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