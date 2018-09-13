Tovább küzd az igazáért a magyar kormány

2018. SZEPTEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
A SZÁZADVÉG KÜLÜGYI IGAZGATÓJA SZERINT AZ EURÓPAI PARLAMENT CSALT A MAGYAR JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉRÕL SZÓLÓ SZERDAI SZAVAZÁSON.
JOBBIK: HATALMI ARROGANCIÁJA, KOMPROMISSZUM NÉLKÜLI POLITIKÁJA ÉS MÉRHETETLEN PÉNZÉHSÉGE MIATT A FIDESZ FELÁLDOZTA MAGYARORSZÁGOT.
DK: AZ EP NAGYON FONTOS DÖNTÉST HOZOTT, AMELY VILÁGOS JELZÉSE ANNAK, HOGY A TÖBBSÉG NEM FOGADJA EL AZ ORBÁN-KORMÁNY POLITIKÁJÁT.
A DK ELNÖKE KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSRE HÍVJA AZ ELLENZÉKI PÁRTOKAT VASÁRNAPRA.
SZIJJÁRTÓ: TÁMOGATNI KELL AZOKAT AZ AFRIKAI ORSZÁGOKAT, AMELYEK SEGÍTENEK, HOGY NE JÖJJENEK ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK EURÓPÁBA.
SÚLYOS SZABÁLYTALANSÁGOKAT TÁRT FEL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK ÖT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYNÉL.
ELSÕSORBAN AZ ENERGIAÜGYEKRÕL EGYEZTET AZ OROSZ ELNÖKKEL ORBÁN VIKTOR A JÖVÕ KEDDI, MOSZKVAI TALÁLKOZÓN REUTERS.
NOVÁK KATALIN, EMMI-ÁLLAMTITKÁR: IGYEKSZÜNK A FIATALOKNAK BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET TEREMTENI ÉS MEGTANULNI AZ Õ NYELVÜKET, HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL.
TÖBB, MINT 30 MILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET ISKOLAKEZDÉSI ADOMÁNYGYÛJTÕ AKCIÓJÁN.
ALAPÍTVÁNYI FORMÁBAN MÛKÖDIK TOVÁBB 2019 JÚLIUSÁTÓL A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM.
A BIZTOS SZAVAZÓK 53%-A TÁMOGATJA A FIDESZ-KDNP PÁRTSZÖVETSÉGET; JOBBIK: 14%, MSZP: 13%, DK: 7%, LMP: 5%, EGYÉB PÁRT: 8% - SZÁZADVÉG.
GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY NEMZETI KONZULTÁCIÓT KEZDEMÉNYEZ A CSALÁDTÁMOGATÁSOK TÉMÁJÁBAN.
A KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS ELSÕBBSÉGET ÉLVEZ A FEJLESZTÉSEKBEN - JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER EGY BUDAPESTI VASÚTI KONFERENCIÁN.
HORST SEEHOFER: ALÁÍRÁS ELÕTT ÁLL A NÉMET-OLASZ MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁS.
MEGSZAVAZTA AZ EURÓPAI PARLAMENT A SARGENTINI-JELENTÉST SZERDÁN.
AZ EURÓPAI UNIÓ ESZMÉIVEL ELLENTÉTESNEK NEVEZTE AZ EP MAGYARORSZÁGGAL SZEMBENI DÖNTÉSÉT BEATA SZYDLO LENGYEL KORMÁNYFÕHELYETTES.
CDU-KÉPVISELÕ: TÖRTÉNETE EGYIK LEGNAGYOBB HIBÁJÁT KÖVETTE EL AZ EP, AMIÉRT MEGSZAVAZTA A SARGENTINI-JELENTÉST.
MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER KÖZÖSSÉGI OLDALÁN FEJEZTE KI TÁMOGATÁSÁT ORBÁN VIKTORNAK AZ EP-BEN TARTOTT SZAVAZÁST KÖVETÕEN.
ZBIGNIEW ZIOBRO LENGYEL IGAZSÁGÜGYI MINISZTER: LENGYELORSZÁG TÁMOGATNI FOGJA MAGYARORSZÁGOT A TÁMADÁS ELHÁRÍTÁSÁBAN.
SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER: AZ EP NEM FOGJA ELTÛRNI AZT, HA ORBÁN VIKTOR SEMMIBE VESZI A HATALMI FÉKEKET BLOOMBERG.
NÉGY PONTBÓL ÁLLÓ, A MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT SEGÍTÕ FEJLESZTÉSI PROGRAMOT HAJT VÉGRE MAGYARORSZÁG UGANDÁBAN.
TÖBB, MINT 3600 GYERMEKET BÁNTALMAZTAK SZEXUÁLISAN KATOLIKUS PAPOK NÉMETORSZÁGBAN 1946 ÉS 2014 KÖZÖTT SPIEGEL.
BEMUTATTA A FRANCIA ELNÖK A SZEGÉNYSÉG ELLENI KORMÁNYTERVET, A PROGRAMRA A KÖVETKEZÕ NÉGY ÉVBEN 8 MILLIÁRD EURÓT KÖLTENEK.
8 HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÉS PÉNZBÍRSÁGRA ÍTÉLTEK EGY CHEMNITZI FÉRFIT, MERT A TÜNTETÉS ALATT NÁCI KARLENDÍTÉSSEL TISZTELGETT.
EMBERI JOGI BÍRÓSÁG: EMBERI JOGOKAT SÉRT A BRIT SZOLGÁLTATOK HÍRSZERZÉSI SZABÁLYOZÁSA.
TURISTÁSKODÓ ÜZLETEMBERNEK MONDTA MAGÁT A LONDON ÁLTAL MERÉNYLETTEL VÁDOLT KÉT OROSZ FÉRFI.
BREXIT-MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL NEM GARANTÁLT A ROAMINGDÍJ-MENTES TELEFONÁLÁS ÉS A BRIT JOGOSÍTVÁNYOK ÉRVÉNYESSÉGE AZ UNIÓBAN.
AZ EU MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ OROSZORSZÁG ELLEN BEVEZETETT SZANKCIÓKAT.
PUTYIN A VOSZTOK-2018 HADGYAKORLATON: OROSZORSZÁG TOVÁBB FOGJA FEJLESZTENI FEGYVERES ERÕIT NEMZETI ÉRDEKEINEK VÉDELMÉBEN.
AZ OSZTRÁK SZABADSÁGPÁRT NEM KÍVÁN POLITIKAILAG EGYÜTTMÛKÖDNI STEVE BANNON, TRUMP VOLT TANÁCSADÓJÁNAK LIBERALIZMUSELLENES MOZGALMÁVAL.
EGY AUTÓ HAJTOTT A TÖMEGBE A KÍNAI HENGJANGHOZ TARTOZÓ MISUI TELEPÜLÉS EGYIK TERÉN, 9 EMBER MEGHALT ÉS 46-AN MEGSÉRÜLTEK.
BRFK: ÉLETÉT VESZTETTE EGY MOTOROS, AKI AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT AZ ERZSÉBET HÍDON.
FOGOLYSZÖKÉS MIATT KERESI A BUDAPESTI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG A 34 ÉVES SHEFFIELD MAXIMILIÁNT.
ELRENDELTÉK ANNAK A FÉRFINAK A LETARTÓZTATÁSÁT, AKI EGY VAS MEGYEI ERDÕBEN, SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZVA, TÖBBSZÖR RÁLÕTT ISMERÕSÉRE.
VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ DEBRECENBEN, A SOFÕR MEGSÉRÜLT.
EGY AUTÓ LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL ÉS A SZÁNTÓFÖLDRE CSAPÓDOTT KISKUNLACHÁZA KÜLTERÜLETÉN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.
ELLOPTAK HÁROM ABSZTRAKT, FEKETE, VASBÓL KÉSZÜLT SZOBROT A SZOLNOKI MÛVÉSZTELEP KERTJÉBÕL; TÖBB MILLIÓS A KÁR.