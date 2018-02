Tovább húzódik a lúgos orvos ügye

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6:30 - KISZOLGÁLTATOTT MUNKAVÁLLALÓK, MEGLOPOTT MINIMÁLBÉRESEK. VENDÉG: GÚR NÁNDOR ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP 6:40 - ÜZLET ÉS POLITIKAI TÕKE A FIDESZNEK A MIGRÁNSOK BETELEPÍTÉSE - ÁLLÍTJA A JOBBIK. VENDÉG: HEGEDÛS LORÁNTNÉ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 8:30 - PERON. VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT KEMÉNY KRITIKÁT KAPOTT ORBÁN VIKTOR KEDDI LÁTOGATÁSA UTÁN EGY OSZTRÁK NAPILAPTÓL. A LAP "RAMBO DIKTÁTORNAK" NEVEZTE ORBÁNT, ÉS AZT ÍRTA, REMÉLI, HOGY A MAGYAR MINISZTERELNÖK NEM KÖVETENDÕ PÉLDA AZ OSZTRÁK KANCELLÁRNAK. A SIKKASZTÁSÉRT ELÍTÉLT HEINRICH PECINÁVAL, A MEDIAWORKS EGYKORI TULAJDONOSÁVAL IS TÁRGYALT ORBÁN BÉCSBEN. MEDIÁN: ELBIZONYTALANODTAK A FIDESZ-SZAVAZÓK, CSÖKKENT A PÁRT TÁMOGATOTTSÁGA, AZ ELLENZÉKÉ NÕTT. HATÁRIDÕRE LEADTÁK VAGYONBEVALLÁSUKAT AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK, SZERDA ESTÉRE MEGJELENT A TELJES LISTA. EGY ÉV ALATT MINDÖSSZE 251 EZER FT-OT, AZAZ HAVONTA KEVESEBB MINT 21 EZER FT-OT TAKARÍTOTT MEG ORBÁN VIKTOR. TÜNTETÉST SZERVEZ A DIÁKPARLAMENT, MIVEL A HUMÁN TÁRCA NEM TÁRGYALT VELÜK A MEGADOTT HATÁRIDÕIG. TILTOTT ADATSZERZÉS GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK ZUSCHLAG JÁNOST - KISKUNHÍR. BIZTOS HAJLÉKTALANSÁGRA ÍTÉLHETI A MENEKÜLTEKET A KORMÁNY A BELÜGYMINISZTÉRIUM MIGRÁCIÓS PÁLYÁZATAINAK FORRÁSMEGVONÁSÁVAL - ABCÚG. MÉSZÁROS LÕRINC KÖRE IS ÉRDEKLÕDIK A TELENOR IRÁNT. A KONZUM-CSOPORT VÉTELI AJÁNLATOT TETT A TELENOR HAZAI LEÁNYVÁLLALATÁRA - PORTFOLIO.HU. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA A JOBBIK AZOKNAK A TELEPÜLÉSEKNEK A LISTÁJÁT, AHOL BEVÁNDORLÓK VAGY MENEKÜLTEK ÉLNEK. PEREL A JOBBIK A FIDESZ ÚJ PLAKÁTKAMPÁNYA MIATT, MELY SZERINT SOROS GYÖRGGYEL EGYÜTT ÕK IS LEBONTANÁK A KERÍTÉST. LÁZÁR JÁNOSON KERESZTÜL KÉRIK A MAGYAR ÁLLAM SEGÍTSÉGÉT A SZEVIÉP-KÁROSULTAK. NÉPSZAVA: SOK HELYEN, KÖZTÜK JOBBOLDALI VEZETÉSÛ TELEPÜLÉSEKEN IS LENYÚLTÁK AZ ALAPELLÁTÓ FOGORVOSOKNAK SZÁNT 3 MILLIÓ FT-OT. TERRORISTÁVÁ NYILVÁNÍTOTTA A HAMÁSZ PALESZTIN MOZGALOM VEZETÕJÉT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. MEGTARTOTTA ELSÕ ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP KEDDEN. BESZÉDÉBEN A MUNKAHELYTEREMTÉSRÕL ÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉSRÕL BESZÉLT, ÉS ÖSSZEFOGÁST KÉRT A BEVÁNDORLÁSI REFORMHOZ. TRUMPÉK A SZANKCIÓK ELLENÉRE IS BEENGEDTÉK AZ OROSZ HÍRSZERZÉS VEZETÕJÉT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA. MAGYARORSZÁG CSATLAKOZOTT AZ EURÓPA TANÁCS TERRORIZMUS MEGELÕZÉSÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYÉHEZ. SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG KILÉP AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁRÓL FOLYTATANDÓ TÁRGYALÁSSOROZATBÓL, HA NEM LESZ POZITÍV ELMOZDULÁS. MOSZKVÁBAN LEZÁRTÁK AZ ELNÖKJELÖLT-ASPIRÁNSOKAT TÁMOGATÓ ALÁÍRÁSOK ÁTVÉTELÉT. SAJTÓÉRTESÜLÉS: BELGIUM, HOLLANDIA ÉS NÉMETORSZÁG NINCS FELKÉSZÜLVE EGY NUKLEÁRIS KATASZTRÓFÁRA. MEGÁLLAPODTAK A MENEKÜLTÜGYRÕL A KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜLÕ NÉMET PÁRTOK. NÉMET KORMÁNYALAKÍTÁS - MARTIN SCHULZ: AZ EU NEM LÉPHET A NEMZETÁLLAMOK HELYÉBE. TOVÁBBRA IS KATALÁN ELNÖK AKAR MARADNI CARLES PUIGDEMONT, DE EGYELÕRE NEM MER VISSZATÉRNI SPANYOLORSZÁGBA. SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEKKEL FOGLALKOZÓ SZAKÉRTÕT KÜLDÖTT CHILÉBE FERENC PÁPA. FELSÉGSÉRTÉS MIATT SZABOTT KI HOSSZÚ BÖRTÖNBÜNTETÉST SZERDÁN EGY THAIFÖLDI BÍRÓSÁG HAT FIATALRA. 73 ÉVES KORÁBAN MEGHALT MAROSI ISTVÁN EGYKORI KÉZILABDÁZÓ. BETONGRÁNÁTOT TALÁLTAK A FÕVÁROS III. KERÜLETÉBEN, A ZÁHONY UTCÁBAN, TÖBB LAKÓHÁZAT KIÜRÍTETTEK. KÉT GÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT OSZTOPÁN KÜLTERÜLETÉN, EGY NÕ MEGHALT. MÁR NEGYEDSZER ÁLLT BÍRÓSÁG ELÉ A LÚGOS DOKTOR, MOST EGY HELYSZÍNI BEJÁRÁS FELVÉTELÉVEL IGYEKEZETT BIZONYÍTANI ÁRTATLANSÁGÁT. VISSZAVONTA VALLOMÁSÁT, ÉS NEM BESZÉL A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ. P. LÁSZLÓ CÉLJA A VÁDIRAT SZERINT A RENDÕRÖK MEGÖLÉSE ÉS FEGYVEREIK MEGSZERZÉSE VOLT. TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ M0-ÁS AUTÓPÁLYÁN ÚJPESTNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. RENDÕRÖK FOGTÁK EL AZT A KAZINCBARCIKAI ÁLRENDÕRT, AKI TÖBB SZÁZEZER FORINTOT CSALT KI ÁLDOZATÁTÓL. TEHERAUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY 73 ÉVES KERÉKPÁROS FÉRFIT A 2108-AS ÚTON, GALGAMÁCSA KÖZELÉBEN. ÉLETÉNEK 91. ÉVÉBEN MEGHALT MÉSZÁROS JÁNOS ÁLLATORVOS, AZ MTA TAGJA.