Tovább gyűrűzik a hídpénzbotrány

Újabb összefüggésre bukkantt a Mandiner a hídpénzbotrány két kulcsfigurája, Vig Mór praxisától már eltiltott jogász, illetve Hegedüs Dániel ügyvéd között. Kiderült: a Lánchíd-pénzekkel kitömött, Vighez köthető Sunstrike Hungary Kft.-nek ugyanott, a Rómer Flóris utca 55. szám alatt van a székhelye, mint ahol Hegedüs ügyvédi irodája megtalálható.

Az interneten fellelhető céges információk a Sunstrike címeként a második emelet 1. ajtót tüntetik fel, miközben Hegedüs Dániel és a Hegedüs és társai ügyvédi iroda több forrás, így például egy idén február végén megjelent cikk szerint a második emelet 2. ajtó alatt érhető el.

A hivatalos adatok szerint ugyan Hegedüs Dánielnek nincs köze a Sunstrike-hoz, az azonos cím ugyanakkor megerősítheti a két férfival szembeni gyanút, de nézzük előbb az előzményeket!

Ahogy azt már többször megírtuk, Vig Mórt (aki nem mellesleg Vig Dávid Amnesty-vezér testvére) tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba.

A NAV 33 helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Kiszálltak többek között Hegedüs Dánielhez is, aki ezek szerint részese lehet a bűncselekménynek. Ma már az is tudható, hogy a hatóság a Vig Mór ellen indított eljárás keretében tavaly év végén házkutatást tartott a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is.

