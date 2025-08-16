Tovább folytatódik a nyomozás Sebestyén József halálának ügyében + videó

Jogszerű és erkölcsileg is kötelessége a legfőbb ügyészségnek, hogy emberölés gyanúja miatt nyomozást folytasson Sebestyén József halálának ügyében - jelentette ki a KDNP országgyűlési képviselője. Hollik István kiemelte, hogy a kárpátaljai magyar családapa halálát vizsgáló ukrán ombudsmani jelentés jól mutatja, hogy felelőtlenül működnek az ukrán állami hatóságok.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Idén is megrendezik a Homokháti Búcsút, Mórahalom téréségének egyik legfontosabb szakrális eseményét, melyet hagyományosan Szent István napjának előestéjén tartanak - tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.
Vízitúra útvonalat alakít ki a nagydorogi önkormányzat által vezetett konzorcium a Sión és a Sárvízen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 427 millió forintos támogatásával - közölte a projekt vezetője az MTI-vel.