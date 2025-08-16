Keresés

Belföld

Tovább folytatódik a nyomozás Sebestyén József halálának ügyében + videó

2025. augusztus 16., szombat 12:31 | HírTV
Sebestyén József

Jogszerű és erkölcsileg is kötelessége a legfőbb ügyészségnek, hogy emberölés gyanúja miatt nyomozást folytasson Sebestyén József halálának ügyében - jelentette ki a KDNP országgyűlési képviselője. Hollik István kiemelte, hogy a kárpátaljai magyar családapa halálát vizsgáló ukrán ombudsmani jelentés jól mutatja, hogy felelőtlenül működnek az ukrán állami hatóságok.

