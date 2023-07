Tovább folytatja az autósok üldözését Karácsony Gergely

Megosztás itt:

Telített autós sávok, és üres kerékpár utak. Így nézki most Budapest egyik legforgalmasabb útvonala az Üllői út.

Karácsony Gergely néhány napja jelentette be közösségi oldalán, hogy a Váci úton már korábban létrehozott mintára a Üllői úton is védett kerékpársávokat alakítanak ki. Így az autósok most 3-3 sáv helyett csupán kettőt kettőt használhatnak csak, de az útnak vannak olyan szakaszai is, ahol az újítás miatt csupán 1 sáv maradt.

A védett kerékpár sávokkal Karácsony Gergely ismét magára haragította az autós közösséget a megkérdezettek többségének ugyanis nem tetszik ez a megoldás.