Tovább folyik a Jobbik szakadása

2018. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK FELJELENTETTE A FIDESZ DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT HIVATALI VISSZAÉLÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS MIATT. BÖRÖCZ LÁSZLÓ: DEMETER OLYAN KATONAI ADATOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA, MELYEK AZ ENSZ CIPRUSI MISSZIÓJÁRÓL SZÓLNAK, ÉS 30 ÉVIG TITKOSAK. ELEMZÕ: A CSOK KIBÕVÍTÉSE MEGDUPLÁZHATJA AZ IGÉNYBEVEVÕK KÖRÉT. ERDÕ PÉTER: MINDENSZENTEK NAPJÁN AZ ÖSSZES ÜDVÖZÜLTRE EMLÉKEZÜNK. A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁTVETTE A ZÖLD HÍD KFT.-TÕL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁT KÖZÖLTE POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR AZ M1-EN. A KORMÁNY 26,4 MRD FT-OT BIZTOSÍT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA MAGYAR KÖZLÖNY. PÁRBESZÉD: MIVEL A KORMÁNY FINANSZÍROZÁSÁVAL INDULT ÚJRA A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, A LAKOSSÁG KÉTSZER FIZETI MEG A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁT. UNGÁR PÉTER: AZ LMP ÉS A JOBBIK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LEGYÕZHETÕ A FIDESZ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON. 10 MILLIÁRD FORINTOS PÁLYÁZATI KERET NYÍLT A KISGYERMEKET NEVELÕK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA. MUNKACSOPORTOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AZ EURÓPAI HATÁRREGISZTRÁCIÓS ÉS UTASINFORMÁCIÓS RENDSZER KOORDINÁLÁSÁRA. JOBBIK: CSATLAKOZNI KELL AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ! NOVEMBER 1-TÕL MÁR CSAK AZ IDÉN MÁRCIUSBAN MEGJELENT, MEGÚJULT 1000 FORINTOS BANKJEGYEKKEL LEHET FIZETNI. A LÁTOGATÓK ELÕTT IS ÚJRANYITOTT 3 ÉS FÉL ÉV UTÁN A SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM. AZ ERDÉLYRÕL SZÓLÓ BOTRÁNYOS KIJELENTÉSE MIATT TÖRTÉNELEMKÖNYVET KÜLDÖTT JEAN-CLAUDE JUNCKERNEK A SZOCIALISTA EP-KÉPVISELÕ, UJHELYI ISTVÁN. THE TIMES: LONDON ÉS BRÜSSZEL IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ EURÓPAI UNIÓVAL. A BREXIT UTÁN A BRIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ CÉGEK TOVÁBBRA IS HOZZÁFÉRNEK AZ EURÓPAI PIACOKHOZ. DONALD TRUMP 15 EZER KATONÁT IS KÜLDENE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLI HATÁRAIHOZ A KÖZELEDÕ MIGRÁNSKARAVÁNOK MIATT. AUSZTRIA KILÉP AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATÁBÓL. A TERVEZET ELMOSSA A TÖRVÉNYES ÉS AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGET MAGYAR IDÕK. POLITOLÓGUS: AZ ENSZ-BEN VÉGBEMENÕ FOLYAMATOK MEGOSZTJÁK AZ EURÓPAI UNIÓT, AZ EURÓPAI ÁLLAMOKAT. CSEH MINISZTERELNÖK: CSEHORSZÁG NEM VONJA KI KATONÁIT AZ AFGANISZTÁNI NATO-MISSZIÓBÓL, FOLYTATJA A TERRORIZMUS ELLENI HARCOT ÉS SZÖVETSÉGESEIT NEM HAGYJA CSERBEN. MOSZKVA GAZDASÁGI ELLENSZANKCIÓKAT VEZET BE KIJEVVEL SZEMBEN, AMELY 322 UKRÁN ÁLLAMPOLGÁRRA ÉS 68 VÁLLALATRA TERJED KI. VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK: KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT A RUSZOFÓBIA, A PRIMITÍV NACIONALIZMUS, ÉS AZ EGYHÁZI ÜGYEKBE VALÓ BEAVATKOZÁS A POSZTSZOVJET TÉRSÉGBEN. A PITTSBURGHI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJE ELLEN 44 RENDBELI BÛNCSELEKMÉNY MIATT EMELTEK VÁDAT. TÖRÖK LAP: AMERIKA FEGYVEREKET KÜLDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETNEK SZÍRIÁBA ARANYÉRT ÉS MÛKINCSEKÉRT CSERÉBE. A BAJKONURI ÖSSZESZERELÉSKOR SÉRÜLT MEG A SZOJUZ FG HORDOZÓRAKÉTA SZENZORA, AMELY HÁROM HETE AZ ÛRHAJÓSOK KÉNYSZERLESZÁLLÁSÁT OKOZTA MTI. LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER AFGANISZTÁNBAN, A FEDÉLZETEN TARTÓZKODÓ 25 EMBER MEGHALT. MEGTALÁLTÁK AZ INDONÉZ HATÓSÁGOK A FEDÉLZETÉN 189 EMBERREL LEZUHANT UTASSZÁLLÍTÓ EGYIK DARABJÁT. BÚVÁROK MEGTALÁLTÁK ÉS FELHOZTÁK A LEZUHANT INDONÉZ REPÜLÕGÉP EGYIK FEKETEDOBOZÁT. AZONNAL MEGFOJTOTTÁK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, AMINT BELÉPETT A TÖRÖKORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGRE KÖZÖLTE A VIZSGÁLÓ HATÓSÁG. ALKOTMÁNYELLENESNEK NYILVÁNÍTOTTA MEXIKÓ A MARIHUÁNA TELJES TILALMÁT, EZZEL UTAT ADOTT A KÖNNYÛDROG-FOGYASZTÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK. MEGSZÜNTETNÉ A SZÜLETÉS JOGÁN AUTOMATIKUSAN JÁRÓ AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG GYAKORLATÁT DONALD TRUMP. FORBES: VÁLTOZATLANUL LENKA BRADÁCOVÁ PRÁGAI FÕÜGYÉSZ A LEGBEFOLYÁSOSABB NÕ CSEHORSZÁGBAN. NEM BÜNTETIK A SZEXUÁLIS ERÕSZAKOT ÉSZAK-KOREÁBAN - KÖZÖLTE A HUMAN RIGHTS WATCH EMBERJOGI SZERVEZET. KATASZTRÓFAVÉDELEM: BALESET TÖRTÉNT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN A BALATON FELÉ VEZETÕ OLDALON, TÁRNOKNÁL, NAGY A TORLÓDÁS, A FORGALOM EGY SÁVON HALAD. KATASZTRÓFAVÉDELEM: MEGHALT EGY FÉRFI AMIKOR AUTÓJÁVAL LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, MAJD A TÁVHÕVEZETÉK ALÁ SZORULT, TATABÁNYÁN. MEGPRÓBÁLT BEJUTNI AZ ORSZÁGBA HÁROM AFGÁN FÉRFI EGY LENGYEL KAMIONBAN RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK AZ IDEIGLENES BIZTONSÁGI HATÁRZÁRHOZ KÍSÉRTÉK ÕKET. NOV. 1-JÉN A SZOMBATI, 2-ÁN ÉS 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK. 12 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT AZ A BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI, AKI FOLYAMATOSAN MEGERÕSZAKOLTA UNOKÁJÁT.