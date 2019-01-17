2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Tovább fogy a Jobbik

Hír TV

2019. január 17., csütörtök 09:30

Tovább fogy a Jobbik, a pártot ezúttal Veszprém megyében hagyták el heten a Magyar Idők cikke szerint.

Ezzel a Jobbik újabb önkormányzati mandátumokat veszített, a kilépők ugyanis függetlenként folytatják képviselői munkájukat. A Jobbikból tavaly június óta kilenc polgármester távozott, és több mint 130 önkormányzati mandátumot vesztett a párt.

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