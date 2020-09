Tovább éleződik az MSZP-s belharc

A koronavírus-járvány nem béníthatja meg Magyarországot, meg kell védenünk hazánk működőképességét - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: a járványügyi intézkedések lényege, hogy a szabályokat mindenkinek be kell tartania. Az iskolákban kötelező lesz a hőmérséklet-ellenőrzés, a tesztek hamarosan hatósági árasak lesznek. Mintegy 10 ezer milliárd forint áll rendelkezésre a koronavírus-járvány elleni védekezéshez, ebből sokat már elköltöttek, de még van pénzügyi eszköz a további intézkedésekhez - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: 791 milliárd forintot költöttek eddig a védekezésre és több mint 2 ezer milliárd forintot fordítottak a gazdaságra. 718 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 10 909-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így a halottak száma 631 fő, 4014-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 6264 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 259 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában 29-en fertőződtek meg koronavírussal, egy gondozott a kórházba szállítása után meghalt - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Nyilvánosan elítélte a vírustagadó egészségügyi véleményformálókat közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta, a járvánnyal szembeni küzdelemben eddig rendkívüli erőfeszítéseket tett a magyar nemzet. Tudatosabban, körültekintőbben, nagyobb felelősséggel kell bánni környezetünkkel - mondta a köztársasági elnök Gödöllőn, ahol megnyitotta a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált, valamint a Magyar Nemzeti Parkok Hetét. Az eddigi 3 százalékról 5,1 százalékra módosította a várható gazdasági visszaesésre vonatkozó előrejelzését a kormány - közölte a Pénzügyminisztérium államtitkára a Világgazdaság konferenciáján. Rákossy Balázs kiemelte: 2021-re új növekedési tervet készít a kormány. Magyarország sikeresen bocsátott ki kötvényeket 500 millió eurónyi jenben a japán piacon - jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter kiemelte: a kötvények egyharmada zöld kötvény, ezzel Magyarország az első külföldi szuverén kibocsátó, aki a szigetországban eredményesen lépett a jen zöld kötvények piacára. Az európai országok titkosszolgálatainak kell intézkednie a Knaus-ügyben - mondta az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Horváth József szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent az, hogy Gerald Kanus lobbilistáján európai politikusok szerepelnek, azokkal rendszeresen egyeztet politikai kérdésekben. A koronavírus-járvány elleni védekezés feladatairól egyeztetnek a visegrádi miniszterelnökök a lengyelországi Lublinban. Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Mateusz Morawiecki lengyel, Andrej Babis cseh és Igor Matovic szlovák kormányfő külpolitikai kérdéseket is megvitatnak. Magyarország és Laosz megállapodott abban, hogy újabb kötött segélyhitellel indít programot, amelynek értelmében magyar cégek 100 millió dollárért beruházásokat hajtanak végre a délkelet-ázsiai országban- mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Vientiánban Szeptember végére elkészül az Európai Bizottság új javaslata az Európai Unió menekültügyi rendszerének reformjáról - jelentette be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét ellátó Németország belügyminisztere. A görög kormány megerősítette a leszboszi rendőrséget, miután a napokban fokozódott a feszültség a móriai regisztrációs központ leégése miatt. Már 28 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 908 ezer, a gyógyultaké pedig 18,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Azoknak, akik szombaton brit idő szerint hajnali négy óra - közép-európai idő szerint öt óra - után érkeznek Magyarországról és Portugáliából Angliába, két hetet kell elkülönítésben tölteniük. Romániában újabb 1391 embernél mutatták ki a koronavírust az utóbbi 24 órában, ezzel meghaladta a 100 ezret a járvány kezdete óta eddig azonosított fertőzöttek száma. Csehországban már 1382 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami több mint kétszázzal lépte túl az eddigi legmagasabb napi esetszámot. Szlovéniában újabb rekordot döntött, Horvátországban pedig tovább csökkent az új koronavírussal fertőzöttek száma. A koronavírus-járvány harmadik hulláma is elkerülhetetlen - vélik szerbiai járványügyi szakértők, akik szerint arról kell gondoskodni, hogy a téli hónapokban ne legyen egyszerre sok koronavírus- és influenza-fertőzött. Spanyolországban egy nap alatt több mint négyezerrel nőtt az új fertőzöttek száma. Csaknem 10 ezer új fertőzöttel ismét megdőlt a koronavírus-járvány regisztrált napi esetszáma Franciaországban. Egy hónapos országos zárlatot vezetnek be Izraelben a jövő héten a koronavírus-járvány megfékezésére - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Iránban 2313 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt egy napban, ezzel az országban a járvány kitörése óta már 397 801 esetet igazoltak. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzések száma az elmúlt nap alatt 5504-gyel 1 051 874-re emelkedett a hivatalos adatok szerint. A napi növekmény július 29. óta először haladta meg ismét az 5500-at. Indiában terjed a világon a leggyorsabban a koronavírus-járvány, újabb rekordot döntött az új, bizonyítottan fertőzöttek száma: 96 551 esetet jegyeztek fel. Az orosz rendőrség azzal a kéréssel fordul a német hatóságokhoz, hogy részt vehessen az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus ügyében indítandó nyomozásban. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a katari fővárosba, Dohába utazik, hogy részt vegyen az afgán kormány és a tálibok képviselői közötti tárgyalásokon - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Orosz hackerek az amerikai választáshoz kapcsolódó legalább 200 szervezetet támadtak meg - írta a The Wall Street Journal. A holland hatóságok letartóztattak öt aktivistát, akik elloptak egy szobrot a Berg en Dal városában található Afrika-múzeumból, tiltakozva a holland gyarmatosítás korában elkövetett műkincsrablásokért - jelentette a holland sajtó. Félmillió embernek el kell hagynia otthonát Oregonban a tűzvész miatt. Kate Brown kormányzó közölte, hogy 364 ezer hektárnyi terület égett le az államban, kétszer annyi, mint átlagosan minden évben. Két év szabadságvesztésre ítéltek és négy évre kitiltottak Magyarországról egy cseh embercsempészt - közölte a Vas Megyei Főügyészség. Jogerősen tíz év szabadságvesztéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy Csongrád megyei férfit, aki szexuálisan molesztált egy kisfiút. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, emiatt részlegesen lezárják az egyik közlekedési sávot - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Fürstner József egykori válogatott alpesi síelőt választották meg elnöknek a Magyar Sí Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Czéllai-Vörös Zsófia az egyesben aratott siker után Csay Renátával párosban is győzött a Tokajban rendezett maratoni kajak-kenu országos bajnokságon. Magyarország pályázik a 2023-as műkorcsolya világ- és Európa-bajnokság megrendezésére is.