A választói akarat és a 2016-os elbukott kvótaellenes népszavazás is indokolja az alaptörvény-módosítást - mondta Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a magyar szuverenitás alkotmányos minimum, amelybe az Európai Unió sem szólhat bele.

A kormány célja a másra mutogatás

A kormány célja nem a konszenzus megteremtése a most vitára bocsájtott Stop Soros törvénycsomaggal kapcsolatban, mert akkor nem salátatörvényként nyújtották volna be - véli Mirkóczki Ádám.

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint nem lenne szabad egy kalap alá venni a bevándorlással kapcsolatos problémákat a közigazgatási bírósági vagy a rendőrségi törvénnyel.

A jobbikos politikus szerint a Fidesz célja, hogy az EP-választásokon és az önkormányzati választásokon mutogathasson az ellenzékre, amiért nem fogadta el a törvénycsomagot.

Ha önöknek valóban az a céljuk, hogy ez egy minél szélesebb konszenzussal itt az Országgyűlés falai között támogatásra leljen egy ilyen javaslat, akkor ezt nem salátatörvényben nyújtják be, hanem tartalmilag, jól tagoltan előkészítik és nem kevernek össze közigazgatási bíróságokat például bevándorlás okozta problémákkal, határvédelemmel, büntető törvénykönyvvel rendőrségi törvénnyel stb. Ezt önök pontosan tudják - hangoztatta Mirkóczki.

Tóth: A politika szolgálatába állítják a jogot

A napirend előtti felszólalásoknál is téma volt a hetedik alkotmánymódosítás.

Az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan, azt mondta: az újabb változtatás célja, hogy a politika szolgálatába állítsák a jogot. A politikus szerint az első Orbán-kormány óta több kísérlet is volt arra, hogy leépítsék a jogállamot.

Ebből a javaslatból teljesen egyértelműen kiderül, hogy önök egy olyan bírósági rendszert, egy olyan bíróságot akarnak létrehozni, amely lojális, a Fideszhez hű, esetenként kormánytisztviselők részvételével működő bíróság lesz, amely az összes hatóság és állam által hozott döntés jogorvoslati fóruma például a közérdekű adatigényléseké is - véli Tóth Bertalan.

Viszontválaszában a szocialista kormányokra mutogatott Dömötör Csaba. A miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára szerint az MSZP-nek nincs alapja a jogállamiságot számon kéri a kormányon, mivel 2006-ban még tüntetni sem lehetett a Parlament előtt, akinek pedig más volt a véleménye, azt gumilövedékkel lőtték a tüntetésen.