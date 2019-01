Törvénymódosítást nyújt be a DK a menzákról

Megkapta a DK a Miniszterelnökség és a Gundel közötti menzaszerződést. Az ellenzéki párt két politikusát ma beengedték a Miniszterelnökség épületébe, ahol több adag ételt is vásároltak. A Gundel évente mintegy 30 millió forintot fizet az étterem bérletéért. Hasonló áron lehet étkezni, mint a Parlament a Képviselői Irodaház menzáján. A kancelláriaminiszter szerint pályázaton választották ki az éttermet és a legolcsóbb ajánlat nyert.

Luxusétterem fog főzni Orbán Viktorra a Várban – ezzel a címmel közölte a hvg.hu, hogy a Miniszterelnökség Karmelitában működő menzáját a Gundel üzemelteti. A Miniszterelnökség fotókkal válaszolt, amelyen az ebédelő Orbán Viktor és Gulyás Gergely mellett az árak is szerepeltek, amelyek még egy átlagos menzáénál is kedvezőbbek.

Az ellenzéki pártok ezután már azért támadták a kormányt, mert szerintük túl olcsón ebédelhet a miniszterelnök. A DK képviselői kedden ételhordókkal mentek a budai Várba. Sajtótájékoztatójukat azonban egy férfi akasztotta meg, az ellenzék, MTVA-székházban történt akcióját felelevenítve.

Másnap Szabó Szabolcs, független képviselő a Facebookon osztotta meg a Parlament szerdai étlapját. Ezen látható, hogy ott a Miniszterelnökségnél is olcsóbban ehetnek, akár a DK-s politikusok is. Ezt a Várnegyed kormánybiztosa is szóvá tette, mikor szerdán ismét visszatértek a DK-s képviselők a Miniszterelnökséghez.

„Az országházban a mai menü 780 forint. Ha esetleg a Fehér házból érkeztek volna – a munkahelyéről – akkor onnan is kinyomtattuk a mai menüt, ami 650 és 770 forint között van – mondta.

A DK képviselői ezután megkapták a Miniszterelnökség és a Gundel közötti menzaszerződést és vásároltak is egy-egy menüt. Gréczy Zsolt a látogatás után azt mondta, hogy azért nem kifogásolják az árakat a Parlamentben, mert ott nem a Gundel főz.

„Tehát az, hogy a Képviselői Irodaházban több százan – és nem csak képviselők – ebédelnek, az nem ugyanaz, mint amikor valakinek építünk 20 milliárdért palotát, nem ugyanaz, mint amikor valaki luxusrepülőn utazgat futballmeccsekre, és most már nem is tagadja, hogy ezért mindenféle szívességeket fogad el és nyújt, és nem ugyanaz, mint amikor valaki mondjuk a Gundel nyomott árain ebédel. A Képviselői Irodaházban és a Parlamentben nem a Gundel nyomott árain ebédelnek” – mondta Gréczy Zsolt.

A DK-s képviselők törvénymódosítást nyújtanak be.

„A miniszterelnöknek építettek egy luxusvityillót, egyébként pedig úgy csinálnak, mintha a menzáról étkezne. Azt kívánom minden iskolának és kórháznak, és ezzel kapcsolatban be is nyújtottunk egy törvényjavaslatot, hogy Gundel-minőségű, ilyen úrias lehetőséget használó étkezésben legyen részük” – mondta az ellenzéki képviselő.

A kancelláriaminiszter szerint a Miniszterelnökség pályázaton választotta ki a Gundel éttermet.

„2,5 millió forintot fizet áfával együtt körülbelül havonta a Gundel azért, hogy ott ő biztosíthassa az étkezést. Miután ők tették a legkedvezőbb árajánlatot, így az a kérdés, hogy helyes-e, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadtuk el. Szerintem ez helyes. Normális környezetben lehet, menzai kosztokat enni. Az, hogy a Gundel menzát is működtet lehet, hogy sokak fejében ez nem fér össze az étterem patinájával, de egy olyan nyílt pályázaton választottuk ki őket, ahol ők adták a legkedvezőbb ajánlatot és ahol mindenkinek lehetősége volt elindulni” – mondta Gulyás Gergely.

A Ripost által megosztott képen közben az is látszik, hogy a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc is kihasználja a lehetőséget, hogy a Parlamentben ebédeljen, az ottani kedvező árakon.