Törvénymódosítás a trafikoknál tapasztalt alkoholfogyasztás ellen

Törvénymódosítást kezdeményez Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer fideszes polgármestere annak érdekében, hogy ezentúl a jegyző rendelkezhessen hatáskörrel az alkoholt is árusító dohányboltok esetében. Az éjszaka is nyitva tartó trafikoknál ugyanis rendszeressé vált az alkoholfogyasztás, ami zavarja a lakókat, azonban jelenleg nincs lehetősége az önkormányzatoknak az ügy rendezésére.

„Nagyon sok esetben hajléktalan italozás van ezeken a helyeken, randalírozás” – mondta Óbuda-Békásmegyer polgármestere arról, hogy elmondása szerint szinte kocsmákká váltak a kerületben az alkoholt is árusító trafikok. Bús Balázs szerint a nemzeti dohányboltok indulásakor nem volt még probléma, azonban mára néhány éjjel is nyitva tartó üzlet környékén rendszeressé vált az italozás. A helyzet kezelésének érdekében a III. kerületi önkormányzat törvénymódosítást kezdeményez.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Hogy újra visszaállhasson a rend a lakótelepeken és újra pihenni tudjanak a lakók, annak érdekében szükségesnek tartjuk, hogy a nemzeti dohányboltok esetében az alkoholtermék tekintetében a jegyző továbbra is rendelkezzen hatáskörrel, ezért a képviselő-testület kezdeményezte a törvénymódosítást e tekintetben és ezt fogjuk a parlamentnél szorgalmazni” – mondta Bús Balázs polgármester.

A kerületben tucatnyi dohánybolt van, azonban csak néhányra jellemző, hogy valóban megzavarnák a lakók nyugalmát.

Az egyik trafikos arról számolt be, hogy nála leginkább csak dohányterméket vásárolnak, viszont több környékbeli üzletre jellemző, hogy alkoholért mennek be és nem ritka a hangos szóváltás sem.

A kerület megkereste a dohányboltokat felügyelő társaságokat annak érdekében, hogy rendezzék a helyzetet, azonban az egyeztetések eredménytelenek voltak. Ezután döntött úgy az önkormányzat, hogy kezdeményezi a törvénymódosítást, amelyet több budapesti kerület polgármestere is támogat.

Javaslat a nemdohányzók védelmére

A nemdohányzók védelméére kijelölt miniszterelnöki biztos hamarosan olyan javaslatot nyújt be a kormányzatnak, amely kitér a trafikok szabályozására is. „Én magam a miniszterelnök úr asztalára a következő héten teszek egy javaslatcsomagot, amelyről adok majd egy rövid tájékoztatást is, ebben benne vannak a már általam ismertetett elképzelések, plusz egy egységes dohányfelügyeleti hatóságot szeretnék a kormányzatnak javasolni, amely erre a problémára is orvosság lehetne. Én úgy gondolom egyébként, hogy a trafikrendszer és a nagykereskedelem, kis és nagykereskedelem jól működik, de az ellenőrzés szigorításával maximálisan egyetértek, meg kell vizsgáljuk, hogy a helyi önkormányzatok hatóságként ebben milyen szerepet tudnak vállalni” – mondta Lázár János.

Bús Balázs kezdeményezését több budapesti kerület polgármestere is támogatja.