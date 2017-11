Törvény írja elő, hogy a hármas metrót is akadálymentesíteni kell

A szociális államtitkár, Czibere Károly azt is hozzátette: az önkormányzatnak kell fizetnie. Miközben a kormány és a főváros egymásra mutogat, a kerekesszékesek egyre több fórumon állnak ki a teljes értékű metró mellett. Közben a Világgazdaság azt írja: a fejlesztési tárca még ebben a hónapban kiküldi a 3-as metró pályázatát az Európai Bizottságnak. Ha az uniós testület döntéséig fizetni kell a kivitelezőnek, azt a BKV és a szaktárca közti megállapodás alapján az állam biztosítja.

Transzparensekkel követelték mozgáskorlátozottak a 3-as metró teljes akadálymentesítését. A jelenlegi tervek szerint a húsz állomásból nyolcat a felújítás után sem lehet majd kerekesszékkel megközelíteni. Az ok a pénzhiány, a költségeket utólag a liftek kispórolásával kurtították meg.

„Minden gyermeknek joga van az élethez, joga van az önállósághoz, de a fogyatékos gyermekeknek is ugyanúgy joguk van. Most képzeljék el, az, aki ma megszületik fogyatékosként, amikor megint hozzányúlnak a 3-as metróhoz, harminc év múlva fizető állampolgár lesz, aki dolgozik, egy olyan ember lesz, aki esetleg még döntéshozó szerepbe is kerül” – mondta a Nem Adom Fel egyesület szóvivője, Papp Szabolcs.

A közlekedési rendszereknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy fogyatékos személyek biztonságosan igénybe vehessék. Ezt 1998 óta törvény mondja ki. Czibere Károly szociális államtitkár a 3-as metró beruházójára, a BKV-ra és annak tulajdonosára, a fővárosi önkormányzatra hárítja a felelősséget.

– Az akadálymentesítés szempontjait nem utólag kell egy megépített közszolgáltatásnál, építménynél, épületben alkalmazni, hanem már a tervezés során – ezt mondja ki az építésügyi törvény, és ezt mondja ki a fogyatékosstratégia is, tehát azt gondolom, hogy egyértelmű a kormánynak a szándéka és a nézőpontja ebben az ügyben.

– Akkor ez nem lezárt kérdés.

– Az, hogy lezárt-e vagy nem, a fővárosi önkormányzattól, az ügynek a gazdájától kell megkérdezni.

– Nyomásgyakorlást várhatunk a kormánytól az önkormányzatra, hogy ezt megtegye?

– Azt gondolom, a kormány elképzelése, megközelítési módja egyértelmű az ügyben.

Korábban a Miniszterelnökség vezetője érvelt hasonlóan.

Önkormányzati feladat az akadálymentesítés, ott kell kigazdálkodni. Egyébként az állam mindig nyitott a támogatási lehetőségekre, az már megoldás, ha ötven százalékban önkormányzati, ötven százalékban állami – nyilatkozta Lázár János.

A 2-es metrót sem akadálymentesítették teljesen, amikor a Demszky-korszakban felújították – emlékeztetett a jelenlegi főpolgármester.

Amennyire csak anyagi lehetőségünkből telik, gondoskodunk a rászorulók, a mozgássérültek közlekedésének biztosításáról – hangsúlyozom: a falig elmegyünk – jelentette ki Tarlós István.

A 3-as metró felújításának költségein sokáig huzakodott a kormány és a főváros. A kabinet 137,5 milliárd forintnál nem hajlandó többet adni, miközben az első vállalkozói árajánlatok 170 milliárd forintról szóltak. A mozgáskorlátozottakat szállító liftek a költségcsökkentésnek estek áldozatul.