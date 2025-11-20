Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

Megosztás itt:

Keszthelyen, a Festetics-kastély falai között csütörtökön egy olyan esemény zajlott, amely túlmutat egy egyszerű születésnapi köszöntésen. Festetics György 85. születésnapja és a tiszteletére nyílt Festetics85 kiállítás a történelmi szembenézés és a jóvátétel szimbolikus terepévé vált.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédében a magyar állam történelmi felelősségét firtatta. Felhívta a figyelmet a helyzet abszurditására: az állam, mint jelenlegi tulajdonos köszönti azt a volt tulajdonost, "akitől elvette a házát és a tulajdonát", és akit évtizedekre kitaszított.

Az állam hűtlensége

A miniszter gondolatmenete megfordította a 20. századi történelemkönyvek gyakran egyoldalú narratíváját. Kijelentette: a magyar állam "azt a nagyon súlyos bűnt követte el", hogy 1919-től kezdve a saját állampolgárait vádolta hűtlenséggel. Ezzel szemben az igazság az, hogy "nem az állampolgárok voltak hűtlenek a hazához, hanem a magyar állam volt hűtlen a saját állampolgáraihoz", amikor a második világháború környékén elveszítette a teljes zsidó és keresztény elitet.

Ez a veszteség Lázár szerint az ország "iránytűjének" elvesztését jelentette. "Mit ér egy közösség példamutató elit nélkül?" – tette fel a kérdést, hangsúlyozva, hogy az országnak elemi érdeke egy teljesítményre és hagyományra építő, organikusan fejlődő vezető réteg.

A hazatérés méltósága

Festetics György sorsa példaértékű. Ötévesen, félárván kellett elhagynia a hazáját, mégsem fordult a múltba. A miniszter szerint ő azon kevesek közé tartozik, akik a kitaszítottság ellenére "szélesen és nem szűken" nézték a világot, és felnőtt fejjel újra magyarrá tudtak válni. "Csak kevesek tudtak olyan visszafogottsággal és méltósággal hercegek lenni, mint ő" – fogalmazott Lázár János.

Az ünnepelt válasza is a megbékélést tükrözte. Festetics György felidézte, hogy bár egykor az otthon és a haza szétvált számára, ma már vallja: Magyarország a hazája, még ha otthona Bécsben van is.

A rendezvényen Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője a kastély folyamatos megújulásáról is beszámolt, jelezve, hogy az épület nemcsak a múlt mementója, hanem a jelen élő kulturális központja is, ahol tavaszra elkészülnek a teljes homlokzat és a tető felújításának tervei.

Forrás: MTI