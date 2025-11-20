Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

2025. november 20., csütörtök 18:00 | MTI

Ritka pillanat a magyar közéletben, amikor az állam képviselője nemcsak a jelen sikereiről beszél, hanem a múlt bűneivel is nyíltan szembenéz. Lázár János építési és közlekedési miniszter Keszthelyen, Festetics György köszöntésén fogalmazott meg egy erős történelmi tételt: nem az elmenekült arisztokrácia volt hűtlen a hazához, hanem a magyar állam vált hűtlenné saját polgáraihoz, amikor megfosztotta őket otthonuktól és örökségüktől.

  • Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

Keszthelyen, a Festetics-kastély falai között csütörtökön egy olyan esemény zajlott, amely túlmutat egy egyszerű születésnapi köszöntésen. Festetics György 85. születésnapja és a tiszteletére nyílt Festetics85 kiállítás a történelmi szembenézés és a jóvátétel szimbolikus terepévé vált.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédében a magyar állam történelmi felelősségét firtatta. Felhívta a figyelmet a helyzet abszurditására: az állam, mint jelenlegi tulajdonos köszönti azt a volt tulajdonost, "akitől elvette a házát és a tulajdonát", és akit évtizedekre kitaszított.

 Az állam hűtlensége

 A miniszter gondolatmenete megfordította a 20. századi történelemkönyvek gyakran egyoldalú narratíváját. Kijelentette: a magyar állam "azt a nagyon súlyos bűnt követte el", hogy 1919-től kezdve a saját állampolgárait vádolta hűtlenséggel. Ezzel szemben az igazság az, hogy "nem az állampolgárok voltak hűtlenek a hazához, hanem a magyar állam volt hűtlen a saját állampolgáraihoz", amikor a második világháború környékén elveszítette a teljes zsidó és keresztény elitet.

Ez a veszteség Lázár szerint az ország "iránytűjének" elvesztését jelentette. "Mit ér egy közösség példamutató elit nélkül?" – tette fel a kérdést, hangsúlyozva, hogy az országnak elemi érdeke egy teljesítményre és hagyományra építő, organikusan fejlődő vezető réteg.

 A hazatérés méltósága

 Festetics György sorsa példaértékű. Ötévesen, félárván kellett elhagynia a hazáját, mégsem fordult a múltba. A miniszter szerint ő azon kevesek közé tartozik, akik a kitaszítottság ellenére "szélesen és nem szűken" nézték a világot, és felnőtt fejjel újra magyarrá tudtak válni. "Csak kevesek tudtak olyan visszafogottsággal és méltósággal hercegek lenni, mint ő" – fogalmazott Lázár János.

Az ünnepelt válasza is a megbékélést tükrözte. Festetics György felidézte, hogy bár egykor az otthon és a haza szétvált számára, ma már vallja: Magyarország a hazája, még ha otthona Bécsben van is.

A rendezvényen Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője a kastély folyamatos megújulásáról is beszámolt, jelezve, hogy az épület nemcsak a múlt mementója, hanem a jelen élő kulturális központja is, ahol tavaszra elkészülnek a teljes homlokzat és a tető felújításának tervei.

Forrás: MTI

További híreink

Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

Szijjártó Péter Brüsszelből: Ez az őrültek háza – Még több pénzt akarnak a háborús maffiának, és büntetnék a békét + videó

Ez a 3 csillagjegy igazi szívtipró a kínai horoszkóp szerint – Te köztük vagy?

Elképesztően beképzelt módon beszélt Zelenszkij embere

Világhírű utasok legjobb pillanatai a Liszt Ferenc repülőtéren - Galéria

A Liu testvérek példája intő jelként lebeg a Márton ikrek előtt

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

Elfogatóparancsot adtak ki az FTC és a Honvéd korábbi labdarúgója ellen

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

További híreink

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó
2
Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát
3
Bár hosszabb távra tervezett, most mégis hátrébb lép a Tisza Pártnál egy fontos ember
4
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijárta a kormánynál a SZÉP-kártya juttatás új formáját
5
Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó
6
Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó
7
Napindító – Kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv + videó
8
A Tisza Párt listáján végül helyet kap az óbaloldal + videó
9
Előre kitervelt gyilkosság: Hűtőládában csempésztek le egy holttestet a panel 9. emeletéről + videó
10
Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart Brüsszelben + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!