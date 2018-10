Toronymagasan vezet a Fidesz, aszalódik a Jobbik és az LMP

A Fidesz előnye továbbra is behozhatatlan, a biztos választók 57 százaléka szavazna a kormánypártra derül ki a Závecz Research legfrissebb kutatásából. 7 hónappal a választás után a Jobbiktól és az LMP-től gyakorlatilag elfordultak a választók – előbbi 8, utóbbi 3 százalékon áll a kutatás szerint. A DK 7, míg a Momentum 5 százalékra jött fel. Az ellenzék válságáról is szó volt a Lapzártában.

Szirmay Dávid, a Blikk főszerkesztő-helyettese szerint semmi meglepő nincs abban, hogy a Fidesz tovább erősödik. Úgy látja, működik a győzteshez húzás elve. „Többen fogják azt mondani, hogy mindig is a Fideszt szerettem, még ha nem is igaz”. Szirmay szerint a Jobbikban lévő belviszály rövid távon az MSZP-nek kedvez, mert eddig a Jobbik egyértelműen vezetett a szocialisták előtt, most már azonban fej-fej mellett vannak. Úgy gondolja, hogy a Jobbiktól elpártolt szavazók a MSZP-nél köthetnek ki, „mert a két párt közötti szavazóbázisban meglehetősen nagy az átjárás”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa szerint semmi meglepő nincs az eredményekben. „A Fidesz–KDNP régóta a legnépszerűbb párt.”

Tekintse meg a teljes műsort: