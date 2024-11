Toroczkai László: Láttam és hitelesek a Lakatos Márk-botrány bizonyítékai + videó

Megosztás itt:

Mint arról mi is beszámoltunk, Ábrahám Róbert, a Renitens nevű YouTube-csatorna riportere emberkereskedelem, gyermekprostitúció és erőszak vádjával iratokat nyújtott be a Fővárosi Főügyészségre. Az újságíró szerint a botrányos ügy egyik kulcsfigurája Lakatos Márk stylist. Majd Ábrahám legutóbb a vasárnap esti Bayer show-ban már valóságos pedofil-hálózatról beszélt. Az ügyben megszólalt Toroczkai László is, aki szerda este a Napi aktuálisban szintén kérdezett az ügyről Velkovics Vilmos műsorvezető.

A politikus kiemelte, Lakatos Márkot haza kellene hozni, nem lett volna szabad, hogy elhagyja az országot, hiszen nagyon-nagyon súlyos vádak merültek fel ellene.

Láttam a bizonyítékokat, konkrétan tudom, hogy milyen bizonyítékok alapján szólalt meg Ábrahám Róbert, hogy miről írt a Magyar Jelen, ezekeet eljuttatták hozzám, Ábrahám Róberttel is beszéltem (...) ezek abszolút hitelesek, láttam kitakarás nélkül is a bizonyítékokat. Nagyon súlyos ügyről van szó

- tette hozzá Toroczkai László.

A pártelnök úgy véli, az ügyet pedig nem lehet elválasztani David Pressman budapesti amerikai nagykövettől elválasztani hiszen - jegyezte meg - mindenki látja a közös fotókat a közös fotókat, vacsorákat Lakatos Márkkal, Nagy Ervinnel, ez nagyon súlyos kérdéseket vet fel.

A teljes beszélgetés megtekintető YouTube-csatornánkon: