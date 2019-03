Toroczkai László: A nemzetellenes erők oldalára állt a Jobbik

Két hónap múlva európai parlamenti választások lesznek, ön pedig a Mi Hazánk listavezetője. A március 15-i megemlékezésükön nem voltak kevesen ahhoz, hogy optimista legyen?

Ha azt nézem, hogy az ellenzéki pártok saját rendezvényein mennyien voltak, akkor még mindig ránk voltak a legtöbben kíváncsiak. De ha azt nézzük, hogy az összes balliberális párt együtt háromezer embert tudott felsorakoztatni, akkor is nagyon jó a létszám.

Amikor bejelentette, hogy ön vezeti a Mi Hazánk EP-listáját, azt is közölte, mandátumszerzés esetén nem indul újra Ásotthalom polgármesteri posztjáért. És ha nem nyer?

Maradok, de nem azért, mert ha nincs ló, jó a szamár is. Én szívesen maradnék nagyon sokáig Ásotthalom polgármestere, óriási öröm a település építése, és a határvédelemmel történelmet is írtunk, motiváció tehát van bőven. Az EP melletti döntés nem azért született, mert meguntam az ásotthalmi polgármesterséget. Ha csak magamra gondolnék, maradnék Ásotthalmon. Az országos politikát nézve viszont tovább kell lépni. Ásotthalomért, Magyarországért és Európáért sokkal többet tehetek EP-képviselőként. Nekem van vízióm, s ez a legfontosabb.

Mi lenne az?

Európa az egyetlen kontinens a Földön, ahol fogy a lakosság, miközben az évszázad végére 11,2 milliárd ember él majd a bolygón. Ebből következik, hogy az északi civilizációt, amely a Kamcsatka-félszigettől Lisszabonig terjedő ­európai kultúrkört jelenti, nagyon határozottan meg kell védenünk. Minden külső határt erődítménnyé kell alakítanunk, az Európai Unión belül és kívül is megtalálható keleti–nyugati irányú törésvonalakat pedig meg kell szüntetnünk. Ehhez mindenekelőtt el kell takarítanunk egész Európában a közéletből a pénzemberek által mozgatott, romlott, korrupt, önző, saját népeiket gyűlölő politikusokat.

Ezzel a vízióval melyik frakcióba ülne az EP-ben?

Európa átalakulóban van, így az Európai Parlament is. Remélem, ennek részeként a Mi Hazánk is bejut az EP-be, és velünk olyan új hangok jelennek meg, amelyek azt a beteg, degenerált világot, amelytől az EP bűzlik, megváltoztatják. Szerintem új frakciók, kizárások, kilépések várhatók több irányból is. Bízom abban, hogy a néppárt szétszakad, az Európa-gyilkosok a baloldalhoz csatlakoznak, míg a néppárt normális, de globális gondolkodású csapata a Fidesszel együtt új frakciót hoz létre. Mi egy teljesen új frakcióba ülnénk be.

Új alakzat formálódik itthon is. Mi sülhet ki az ellenzéki összefogásból 2022-re?

Kétpólusúvá vált a magyar politikai rendszer. Van a sok hibával működő Orbán-kormány és van a balliberális ellenzék. A Jobbikról mára kiderült, csak tagadták, hogy a balliberális oldallal bármilyen együttműködésre készülnek. Ezzel olyan árulás történt a magyar politika történetében, amire korábban nem volt példa. Láttunk olyat, hogy a liberális Fideszből nemzeti Fidesz vált, de annak volt egy hosszú evolúciós időszaka. Ami a Jobbikban történt, az olyan gyorsan végbemenő folyamat volt, amennyi idő alatt emberek nem tudnak ekkorát változni.

Miért siettek ennyire?

Mert Vona Gábor közölte, hogy ha nem lesz miniszterelnök, lemond. Az akart lenni, ezért sietett, feladva mindent. Ma már látjuk: Vona Gábor vagy Gyöngyösi Márton sosem tartoztak közénk. Sosem volt ugyanaz az értékrendünk. Míg Novák Elődről az derült ki több mint két évtizedes ismertségünk alatt, hogy ő hű az elveihez, addig Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója egy olyan technokrata, akinek sosem voltak elvei. Vona Gábor pedig egy olyan gyenge jellem, aki nem is abból a radikális közegből indult, ahonnan mi.

Lát esélyt arra, hogy egy ellenzéki összefogásból kormányváltás legyen?

Ez az összefogás nagyon komoly veszélyeket hordoz magában. Egyrészt mert egyetlenegy ideológus van azon az oldalon, az pedig Gyurcsány Ferenc, nyíltan Európai Egyesült Államokat akarva. Én, aki szeretem a hazámat, és büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, nem hiszek abban, hogy nemzeti szuverenitás nélkül Magyarország akár gazdaságilag fejlődőképes lehetne. Ezzel az ideológiával Brüsszel a jelenleginél is jobban kizsákmányolhatná a magyar munkaerőt. Ha felszámoljuk a nemzeteket, semmilyen lehetőségünk nem lesz arra, hogy kiálljunk önmagunkért. Tehát gazdasági értelemben is rossznak, de hazafiként egyenesen nemzetgyilkosságnak tartom, ami ellen az utolsó leheletemig harcolni fogok.

És ez alternatíva lehet a jelenlegi kormánnyal szemben?

Az egyesült balliberális ellenzéknek nincs más programja, csak egy trágár jelszó, ami alatt kizárólag az Orbán- és a Fidesz-gyűlölet húzódik. Ez tartja őket össze, ugyanakkor a háttérben nagyon komoly, nemzetellenes ideológiájú globális erők állnak, amelyek támogatni fogják az egységes balliberális oldalt. Ha összeadjuk ezen pártok szavazóinak számát, az kiadja a Fidesz támogatóinak számát. Sajnos tudomásul kell venni: nem mindenki értette meg, hogy fontos megmaradni az eredeti elvek mentén, ezért képesek összefogni Gyurcsány Ferenccel, ami felér egy nemzettragédiával.

Csak Gyurcsány lehet a vezetője ennek az oldalnak?

Ő az egyetlen idealista és az egyetlen karizmatikus vezető, aki ki tudja harcolni, hogy maga alá gyűrje a többi párt vezetőjét. El tudja képzelni, hogy Sneider Tamás gyűri maga alá az egész balliberális tábort? Vagy Karácsony Gergely vagy Keresztes László Lóránt? Dehogyis! Ezek az emberek pénzért tartják majd a szájukat, és elfogadják Gyurcsány Ferenc ideáit, ami nem más, mint a magyar nép teljes kizsigerelése és a nemzethalált jelentő Európai Egyesült Államok terve.

Labdába rúghat a Mi Hazánk egyáltalán?

Ebben a helyzetben én nem vonulhatok vissza. Gondolnom kell a gyermekeim jövőjére, hogy ők milyen világban fognak felnőni. Egy olyan világban, ahol nem lesz magyarság, nem lesz Magyarország? Olyan Európában, ahol nem lesznek európaiak, csak egy katyvasz, egy új, színes embertömeg gyökerek nélkül? Én ezt nem szeretném. A Mi Hazánknak mint harmadik pólusnak rendkívül fontos szerepe lehet. Lehetünk a mérleg nyelve, eldöntve, milyen kormány lesz Magyarországon. De lehetünk váltóerő is, leváltva a Fideszt, illetve az egyesült balliberális tömböt, lehetünk végre egy valódi alternatíva a magyar választópolgárok számára.

Honnan számítanak szavazatokra?

Noha az alapítók nagy része a Jobbikból érkezett, a saját tagságunkat ismerve már kisebbségben vannak, a többség pedig korábban egyetlen párthoz sem tartozott. A fórumaimra is egyre több ilyen ember jön el. Például olyan devizahitelesek, akiken mi tudtunk segíteni. Pedig a Jobbik és Z. Kárpát Dániel hosszú évek óta beszél a devizahitelesekről, de semmit nem volt képes tenni. Varga-Damm Andreáról pedig sajtóhírek szerint az derült ki, hogy ügyvédként inkább a kilakoltatásokban jeleskedett korábban. De a Fidesz sem oldotta meg ezt a problémát. Csalódott fideszesek is vannak, akik ránk szavazhatnak, ugyanakkor a balliberális pártok szavazói sem kaptak segítséget a szocialistáktól, Gyurcsányék pedig nyíltan a bankok oldalán állnak, így akár az ő csalódott szavazóik is voksolhatnak ránk.

Önök már értek el sikert ezen a téren?

Igen. Vegyük azt az asszonyt, akit egy felfoghatatlan mértékben megnövekedett devizahitel-adósság miatti jogsértő kilakoltatástól védtünk meg, ezt a bíróság is megállapította, és jelenleg a végrehajtó ellen folyik eljárás. De Bíró Icán is mi segítettünk, aki az összes ellenzéki pártot megkereste. A balliberálisok nem foglalkoztak vele, hiszen a bankok tenyeréből esznek. Z. Kárpát Dániel odament, tartott egy sajtótájékoztatót, majd hazament. Mi a jogászaink segítségével elértük, hogy Bíró Ica még mindig otthon lakik. Kevésnek tűnik, de mégis több annál, amit az ellenzék valaha is elért. Épp ezért számíthatunk mindenhonnan szavazatokra.

Az önkormányzati választáson már teret nyerhet ez az ellenzéki csapat. Önök mennyire vesznek részt az őszi megméretésen?

Pénz híján nehéz megmondani, milyen kampányban tudunk részt venni. Elszántságban és emberben nincs hiány, minden megyében és a fővárosban is jelen vagyunk. A többi ellenzéki párthoz viszonyítva nálunk sok a polgármester, magában az elnökségben is.

Az évértékelőjében arról beszélt, leporolják a trianoni békeszerződést, és egy jogászcsapat felülvizsgálja. Hol tartanak?

A trianoni szerződés leporolása elsősorban a jövőre, az európai parlamenti munkára vonatkozott. Az, hogy ­Je­an-Claude Juncker képes volt egész ­Európa ünnepének nevezni december elsejét, Erdély elcsatolásának napját, adta a gondolatot: ideje, hogy legyen valaki, aki az EP-ben azért fog felszólalni, hogy vizsgálják felül ezt a diktátumot. Éppen a századik évforduló előtt állunk, itt az ideje tenni valamit. Ez történelmi és erkölcsi kötelességünk.

Magyar Nemzet