A szabadságtüntetés egyik fő témája volt, hogy ne a WHO döntsön a kötelező oltásról, miközben Magyarországon nem kötelező az oltás. A párt elnöke azt is követelte, hogy töröljék el a mentelmi jogot, amit rögtön kezdeményeznének is, ha bekerülnének a Parlamentbe. Toroczkai László szerint a NATO és az EU belerángatja Magyarországot a háborúba, amit meg kell akadályozni.

Hír TV