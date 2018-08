Toroczkai a süllyesztőbe küldené a kiszámíthatatlan Jobbikot

A múlt héten kérte a Jobbik frakcióvezetőjét a DK távozó XV. kerületi polgármestere, hogy a szeptemberi időközi választáson a Jobbik is Németh Angélát támogassa. A Jobbik nem adta támogatását, de nem indít saját jelöltet sem. Toroczkai László azonban árulásnak tartja volt pártja döntését.

„Kifejezetten olyan szintű árulás, amire a magyar embereknek nincs szüksége, és teljesen kiszámíthatatlan párt a Jobbik, ebből a szempontból azt gondolom, hogy nem baj, hogyha eltűnik a magyar politikából” – mondta a Mi Hazánk Mozgalom vezetője.

Toroczkai szerint a Jobbiknak nincs jövője, így nem véletlen, hogy több tucat jobbikos önkormányzati képviselő már csatlakozott az általa életre hívott mozgalomhoz.

„A Jobbik frakciójának szerintem egyik legnépszerűbb illetve legkiválóbb országgyűlési képviselője Dúró Dóra velünk van, de én azért várok még országgyűlési képviselőket, akik csatlakozni fognak hozzánk, amikor látják azt, hogy Vona Gábor-féle politika sehova nem vezet, az a szakadékba vezet” – tette hozzá.

„Nem kívánok átlépni Novák Előd pártjába, ez egészen bizonyos” – mondta Ander Balázs. A Jobbik barcsi politikusa hozzátette: abban a két évben, amíg Toroczkai László a Jobbik alelnöke volt, sosem kereste őt, hogy a somogyi helyzetről érdeklődjön. Ander Balázs anyagi okokkal indokolta, hogy miért nem indulnak a XV. kerületi időközi választáson.

„Nincsen arról szó, hogy a DK-t vagy bárkit támogatnánk. Azért nem indít a Jobbik jelöltet, mert az ÁSZ egy végtelenül aljas és igazságtalan bírsággal sújtotta a pártot. Nincsen erre most pénzünk” – tette hozzá.

A Mi Hazánk mozgalomba átlépő jobbikos politikusokkal kapcsolatban Mirkóczi Ádám az ATV-ben emlékeztetett: a Szent Koronára tettek esküt, hogy távozásuk esetén lemondanak mandátumukról.

„Azok az emberek, akik lényegében egy hazugságon szülik meg saját politikai mozgalmukat, miszerint ugye Novák Előd találmánya volt az, hogy legyen mindenkire vonatkozó kötelező eskü. Ezen társaság kilencven nem tudom hány százaléka rögtön esküszegéssel indított és mindenféle ideológiai elhajlással vádolta meg a Jobbikot. Nekem úgy gondolom, hogy ezzel a garnitúrával dolgom nincs. A magyar társadalom nyilván ítéletet fog mondani” – fejtette ki a képviselő.

Mirkóczki videobloggernek álló egykori pártelnökéről is beszélt. „Azt nem mondanám, hogy becsapott. Nyilván bennem is sokféle érzelem kavarog vele kapcsolatban. Aki hitt benne, mint ahogy én is, és nagyon nagyra tartottam és tartom most is, annak nem esett jól a döntése. Továbbra is az a két érzés viaskodik bennem vele kapcsolatban, hogy az egyik szemem sír a másik nevet” – fogalmazott.

Mirkóczki Ádám hozzátette: mindenki csalódott a Jobbikban Vona Gábor döntése miatt.