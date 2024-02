Törley Katalinék keresték meg a Kétfarkút azzal, hogy politikai babérokra törnének + videó

Törley Katalinék keresték meg a Kétfarkút azzal, hogy politikai babérokra törnének - árulta el a párt elnöke a Partizán hétfő esti adásában. Bár a Tanítanék Mozgalom egy civil szervezetként tünteti fel magát. Törley az interjúban már szervezetét is egyfajta politikai otthonaként emlegette. Annak ellenére hogy EP-képviselőként indul, továbbra is az a célja, hogy részt vegyen a Tanítanék Mozgalom munkájában, ez szerinte nem okozhat gondot. Azt viszont elismerte, hogy biztos lesz olyan, akinek politikai szerepvállalása nem fog tetszeni.

Kutyapárt menni Európa! De most komolyan - így jelentette be közösségi oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt EP-listáját vasárnap. Ebből az derült ki, hogy az első két helyen nem kutyapártos jelölt áll, hanem Le Marietta, aki korábban Karácsony Gergely munkatársa volt, és Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója.

