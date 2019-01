Törlesztésből lehúzás: messzire mennek a cégek

Nagyon sokan képtelenek megszabadulni az egyre csak duzzadó adósságuktól, annak ellenére, hogy rendszeresen törlesztik a tartozást. Most is egy ilyen történet következik. Mutatunk azért pozitív példát is, és megtudhatják még azt is, hogy hamarosan szigorúbban fogják szabályozni a behajtó cégek működését.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Zsuzsa 2001-ben 750 ezer Forint személyi kölcsönt vett fel az egyik kereskedelmi banktól. A házuk felújítására költötték az összeget, a hitelt igyekezett rendben törleszteni, bár néha késve fizetett.

Tudtam fizetni, mindig fizettem, volt, amikor elmaradtam, de a következő hónapban befizettem. Tehát végül is mindig fizettem. Tehát azt mondja, hogy nagy elmaradása nem volt? Nem volt nagy elmaradásom – mondta el kameránknak Zsuzsa.

Az asszony 8 év alatt több mint egymillió forintot fizetett ki a pénzintézetnek, majd hitelével együtt bankot váltott, mert sokallta a havi törlesztőrészletet. Adóssága ekkor már csaknem 1 millió 300 ezer forintra rúgott. Az új bankkal sem járt jobban, sőt. Nekik 7 év alatt több mint kétmillió forintot utalt át, amikor 2015 nyarán arról értesült, hogy ezentúl egy követeléskezelőnek kell fizetnie.

Az ügy részleteit nézzék meg az eheti műsorban!